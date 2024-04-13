我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美日菲峰會引中強烈反彈 學者：中在南海對菲會更強勢

基努李維傳結婚喜訊 自家豪宅娶藝術家女友

州府員工重返辦公室 每周至少2天

編譯組╱綜合報導
依據加州州長紐森的備忘錄，州府員工可以在家工作的頻率將縮短。（路透）
依據加州州長紐森的備忘錄，州府員工可以在家工作的頻率將縮短。（路透）

依據加州州長紐森（Gavin Newsom）的最新備忘錄，州府員工可以在家工作的頻率將縮短，自6月17日起，政府雇員每周須至少回到辦公室工作二天，公務員全職遠距工作的型態即將結束。

根據山丘報（The Hills）及沙加緬度蜂報（Sacramento Bee）獲得的備忘錄，內閣秘書派特森（Ann Patterson）在備忘錄中寫出上述指示，主要目的是將各州府機構之間不一致的遠距工作政策一致化。

派特森指出，由於新冠疫情消退，約有一半、23萬名州政府可在家工作的員工需要制定一個標準政策，因為每個州部門都有其獨特的政策。她寫道：「各式各樣的方法造成了對期望的混淆，並可能加劇機構之間的不一致性。」

她並補充說，必須考慮親自工作具有的好處，包括「增強的合作、凝聚力和溝通、更好的導師機會，特別是對於新加入勞動力市場的工作者，以及更好的監督和責任制」等。但她也表示，將允許例外，每周超過三天的遠程工作申請「應繼續按照具體情況予以考慮」，並「期待對這個問題進行持續性對話」。

加州政府在新冠疫情大流行期間支持遠距工作，以防止疫情傳播，並使政府工作得以與私人部門的福利競爭。隨著愈來愈多民營企業雇主強制員工返回辦公室，政府現在正慢慢跟進。

山丘報報導，另一項促使州府調整的原因，是縣市級地方政府領導人敦促企業和政府部門鼓勵重返辦公室，理由是市中心商業活動日趨減少和辦公室空置率提高。根據全美人口普查2月數據，約有15％的美國人完全遠距工作，比疫情前高出三倍。

工會通常反對強制返回辦公室，稱缺乏證據表明這對工作真的有益。部分研究表明，大多數人在家工作時和在辦公室工作時一樣，甚至更有效率。派特森表示，代表州府員工的工會已於10日獲悉此項決定。

一些州府機構和部門已實施類似的重返辦公室政策，令一些偏好遠距工作的人員感到沮喪，原因包括通勤、失去家庭時間、兒童照顧安排等問題；一些與殘障人士同住的人員更表示，如果他們必須回辦公室報到，將會危及他們的健康和安全。

依據沙加緬度蜂報，加州律師行政法官和雇員聯盟（CASE）主席歐康納（Tim O’Connor）表示，這種「一刀切（one-size-fits-all）」的方法對一些州府工作人員來說是不切實際的。CASE是代表約5,000名州法律工作者的工會。

歐康納說，自疫情發生以來，他的職業「已轉變並變得更加高科技化，真正適應了遠距工作和虛擬程序」。他說，成員不必浪費時間開車參加與工作相關的活動時，可以完成更多工作；新的要求將是「生產力的巨大損失」。

加州政府工作人員自6月17日起，每周須回到辦公室工作二天，但允許視個別具體狀況例...
加州政府工作人員自6月17日起，每周須回到辦公室工作二天，但允許視個別具體狀況例外。（Pexels）

疫情 加州 人口普查

上一則

「健康活力好媽媽」曾育娟享受平凡 全靠自己找樂子

下一則

甜蜜多汁 加州櫻桃季5╱14開動

延伸閱讀

代理勞工部長蘇維思訪紐約 支持新移民找工作

代理勞工部長蘇維思訪紐約 支持新移民找工作
住房問題爭執 州預算談判仍陷僵局

住房問題爭執 州預算談判仍陷僵局
加州上訴法院：選民通過住房密度限制 議會可推翻

加州上訴法院：選民通過住房密度限制 議會可推翻
年薪10萬以上 目前企業最需要的10個遠距工作

年薪10萬以上 目前企業最需要的10個遠距工作
解決FAFSA亂象 加州大學系統助學金 5月2日截止申請

解決FAFSA亂象 加州大學系統助學金 5月2日截止申請
州府啟動Listas 強化婦女應對災害

州府啟動Listas 強化婦女應對災害

熱門新聞

女孩每周花費35元，一人打三份工，只為省錢買房。（Kristy Nguyen抖音）

亞裔家庭省錢 1周只花35元 為了存錢早日買房

2024-04-11 02:20
Perch LA一景。（取自Perch LA的Instagram帳號）

名目用盡？ 目前餐廳加收費用就屬這項最奇葩

2024-04-11 20:48
愚人節關店的Fosters Freeze。（取自FOX Business報導）

餐廳付不起薪4月1日突然停業 員工以為是愚人節玩笑

2024-04-04 21:03
一名玩家4日凌晨在凱薩宮再次拉出69萬2500元老虎機頭獎。（凱薩宮X平台）

堅持玩同一款老虎機 凱薩宮賭客十天抱走160萬元

2024-04-08 21:52
Dreamstar Lines列車的預想圖。（Dreamstar Lines Inc.網頁）

等不及高鐵 南北加州「紅眼」列車期待今夏上路

2024-04-09 21:40
2020 年 5 月潘思瑋獲得優異成績參加哈佛大學畢業典禮。（受訪者提供）

四大頂尖商學院都錄取—潘思瑋分享成功秘訣

2024-04-06 14:07

超人氣

更多 >
布裘小女兒長大了 現在的模樣令各方驚豔

布裘小女兒長大了 現在的模樣令各方驚豔
體大味美卻破壞生態 馬州鼓勵大家一起「吃」掉它

體大味美卻破壞生態 馬州鼓勵大家一起「吃」掉它
18輪大貨車蓄意衝撞警局釀1死14傷 整棟建築差點垮了

18輪大貨車蓄意衝撞警局釀1死14傷 整棟建築差點垮了
辛普森生前從未支付賠償 受害家屬可望從他遺產獲取

辛普森生前從未支付賠償 受害家屬可望從他遺產獲取
修剪植物好幫手 平價迷你電鋸萬人喊讚

修剪植物好幫手 平價迷你電鋸萬人喊讚