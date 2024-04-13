州府員工重返辦公室 每周至少2天

依據加州州長紐森的備忘錄，州府員工可以在家工作的頻率將縮短。（路透）

依據加州 州長紐森（Gavin Newsom）的最新備忘錄，州府員工可以在家工作的頻率將縮短，自6月17日起，政府雇員每周須至少回到辦公室工作二天，公務員全職遠距工作的型態即將結束。

根據山丘報（The Hills）及沙加緬度蜂報（Sacramento Bee）獲得的備忘錄，內閣秘書派特森（Ann Patterson）在備忘錄中寫出上述指示，主要目的是將各州府機構之間不一致的遠距工作政策一致化。

派特森指出，由於新冠疫情 消退，約有一半、23萬名州政府可在家工作的員工需要制定一個標準政策，因為每個州部門都有其獨特的政策。她寫道：「各式各樣的方法造成了對期望的混淆，並可能加劇機構之間的不一致性。」

她並補充說，必須考慮親自工作具有的好處，包括「增強的合作、凝聚力和溝通、更好的導師機會，特別是對於新加入勞動力市場的工作者，以及更好的監督和責任制」等。但她也表示，將允許例外，每周超過三天的遠程工作申請「應繼續按照具體情況予以考慮」，並「期待對這個問題進行持續性對話」。

加州政府在新冠疫情大流行期間支持遠距工作，以防止疫情傳播，並使政府工作得以與私人部門的福利競爭。隨著愈來愈多民營企業雇主強制員工返回辦公室，政府現在正慢慢跟進。

山丘報報導，另一項促使州府調整的原因，是縣市級地方政府領導人敦促企業和政府部門鼓勵重返辦公室，理由是市中心商業活動日趨減少和辦公室空置率提高。根據全美人口普查 2月數據，約有15％的美國人完全遠距工作，比疫情前高出三倍。

工會通常反對強制返回辦公室，稱缺乏證據表明這對工作真的有益。部分研究表明，大多數人在家工作時和在辦公室工作時一樣，甚至更有效率。派特森表示，代表州府員工的工會已於10日獲悉此項決定。

一些州府機構和部門已實施類似的重返辦公室政策，令一些偏好遠距工作的人員感到沮喪，原因包括通勤、失去家庭時間、兒童照顧安排等問題；一些與殘障人士同住的人員更表示，如果他們必須回辦公室報到，將會危及他們的健康和安全。

依據沙加緬度蜂報，加州律師行政法官和雇員聯盟（CASE）主席歐康納（Tim O’Connor）表示，這種「一刀切（one-size-fits-all）」的方法對一些州府工作人員來說是不切實際的。CASE是代表約5,000名州法律工作者的工會。

歐康納說，自疫情發生以來，他的職業「已轉變並變得更加高科技化，真正適應了遠距工作和虛擬程序」。他說，成員不必浪費時間開車參加與工作相關的活動時，可以完成更多工作；新的要求將是「生產力的巨大損失」。