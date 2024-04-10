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速食店時薪漲 漢堡、薯條價揚

編譯陳盈霖／綜合報導
加州速食店員工最低工資上漲至每小時20元後，部分地區的部分速食店已悄悄漲價。（FOX 11電視畫面）
加州速食店員工最低工資上漲至每小時20元後，部分地區的部分速食店已悄悄漲價。（FOX 11電視畫面）

福斯電視台FOX 11報導，根據紐約時報一項調查顯示，加州AB 1228速食法案於4月1日生效後，加州各地多家連鎖店的漢堡、薯條和其他食品價格也悄悄上調。該法案要求全國至少擁有60家分店的連鎖速食餐廳員工，每小時最低工資調漲至20元。

加州州長紐森（Gavin Newsom）去年9月簽署該法，除員工加薪外，還建立一個「速食委員會」（Fast Food Council），包括員工和雇主代表，該委員會可批准進一步加薪，且制定工作條件標準等。

根據紐約時報，「漲幅最大的是漢堡王（Burger King），3月29日一份德州雙層堡（Texas Double Whopper）餐15.09元，4月1日飆升至16.89元，同一餐價格上漲1.80元（近12%）。」菜單上的大魚餐（Big Fish meal）也從4月1日前的7.49元上漲至11.40元，上漲四元（53%）。報告稱，「大多數其他商品價格漲幅25分錢至一元不等」。

Hart House和In-N-Out漢堡某些地區的價格也有所上漲。

然而報告也發現，僅管一名麥當勞加盟商告訴CNN Business，他的餐廳受到最低工資上漲影響，但麥當勞、祈福  雞（Chick-fil-A）和溫蒂漢堡（Wendy's）價格並未上調。

麥當勞加盟商羅德里克（Scott Rodrich）說，「做為一名業主，當你面對這種非比尋常，一夜之間巨大變化時，你知道工資增加25%...必須想盡一切辦法，所以我們有研究過價格，一份速食餐點我不能收取20元，我的顧客對價格的接受能力有限。」

根據勞工統計局（Bureau of Labor Statistics）數據，2022年美國速食店員工時薪中位數為13.43元，加州為16.60元，新的最低工資相當於年薪4萬1600元。

漢堡王、In-N-Out、Hart House、溫蒂漢堡、祈福雞和麥當勞尚未回應FOX數位新聞相關議題評論要求。

加州 麥當勞 漢堡王

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