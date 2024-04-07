灣區唯一山葵農場 每磅售價達140元

半月灣山葵公司種植的山葵品質優秀，雖然要價不菲，卻獲得許多餐廳青睞。（取自臉書）

在半月灣 （Half Moon Bay）一個有著一望無際茂盛綠葉的明亮溫室裡，主人羅勒（Jeff Roller）正有條不紊地整理著數百株排成一排的山葵（wasabi），他剛和兩名員工花了8小時採收了100多磅山葵。

與夥伴霍爾（Tim Hall）共同創辦了半月灣山葵公司（Half Moon Bay Wasabi Co.）的羅勒表示，山葵這種植物其實整株都是可以食用的，他們會把較大株的山葵單獨賣給餐廳，包括舊金山米其林餐廳Rintaro、Robin和The Progress，較小株的山葵則會運到Tokyo Fish Market和Nijiya Market販賣，這兩個市場的售價分別為每磅79.95元和139.99元。

羅勒指出，賣給餐廳的價格各不相同，因為餐廳的購買量通常較大，餐廳也願意為這種稀有作物付出高價。

Robin東主兼主廚的托爾托薩（Adam Tortosa）表示，他們從半月灣山葵公司購買的山葵，每磅價格比他們99%進的魚貨都貴，但為了確保提供最佳餐點品質給顧客，他並不介意。

托爾托薩說：「半月灣的山葵即使不比日本 產的更好，也不會輸他們。或許更重要的是，它們比來自日本的山葵更新鮮。」

自2011年以來，半月灣山葵公司一直是灣區唯一的山葵農場，也是加州 少數的山葵農場之一。由於這種植物需要約18個月的時間才會成熟，而且生長條件十分講究，讓大部分農民敬而遠之，因此使半月灣山葵公司成為全加州餐廳的山葵首選來源。

羅勒說：「最主要是它生長的時間很長。大多數作物，例如花椰菜和豆芽，通常在六個月內就會長成。所以，其他人覺得這太荒謬。」

羅勒和霍爾過去是電工，並非農民，但霍爾在溪口（Chico）長大，擁有一些農業背景。因為受不了客戶對他們的電工服務收費討價還價，兩個向來對種植東西有興趣的人決定改行。

促成羅勒和霍爾創業的契機是假山葵。2010年，羅勒和霍爾在餐廳吃壽司時，發現他們吃到的山葵根本不是真正的山葵，於是決定進一步研究。

羅勒說，山葵難種的原因是它是一種半水生植物，有特定的澆水需求。與外界的認知不同，山葵並非根莖類植物，它90%的部分都生長在地面上，如果過度澆水或澆水不足，都會死亡。

羅勒表示，多年來，他們的溫室從一個增為六個，現在和他們合作的加州和外州餐廳約100家。回顧13年的經營過程，羅勒為他和霍爾成為加州種植和銷售山葵的先驅之一感到自豪。

他說：「我沒有想到我真的這麼做。我很慶幸我們找到了一個利基市場。」