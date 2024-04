美國夢典範 潘思瑋獲4大商學院錄取

潘思瑋指出,她的商學院入學之旅,既是個人多年努力的回報,也是父母悉心栽培的成果。圖為2021年4月全家人前往亞利桑納州Sedona度假,左起為父親潘毅、 姐姐潘思琪、潘思瑋和母親徐曉明。(受訪者提供)

在美國,能被一所頂尖商學院錄取,或許有一點運氣;但如果能被四所頂尖商學院同時錄取,絕對是憑實力,人們相信,這樣的青年才俊應該是打造了一架通往金字塔頂端的雲梯!

人生里程碑邁入新階段

八年前的春季,洛杉磯哈佛-西湖高中(Harvard-Westlake School)高中畢業生潘思瑋(Grace Pan),透過早期行動計畫(Early Action program)被哈佛大學 錄取;八年後的春季,已經擁有哈佛學士和哥倫比亞管理碩士雙學位的她,又先後被哈佛商學院(Harvard Business School)、史丹福商學院(Stanford Graduate School of Business)、賓州大學華頓商學院(Wharton School of the UPenn),以及麻省理工史隆商學院(MIT Sloan School of Management)錄取,邁入里程碑式的人生新階段。

麻省理工Sloan商學院發給潘思瑋的錄取通知書這樣寫,「很高興奉告,您將於2024年8月26日開始入讀麻省理工學院史隆學院商業管理碩士(MBA)課程。招生委員會對您的使命感以及個人成就和專業記錄印象特別深刻。您是今年秋季加入麻省理工史隆學院MBA課程的精挑細選學生中的一員。我們相信您的背景和見解將為我們豐富的文化社區做出貢獻。麻省理工史隆商學院的教育經驗是充實而有益的。」

探討政策驅動經濟關係

潘思瑋曾在哈佛主修「社會學」,深入研究經濟、政治和哲學;暑假奔赴全球各地實習,從日本的教育顧問公司到納米比亞(Namibia)和愛沙尼亞(Estoni)的政府部門。她受到父母在美國的醫療實踐和創業成功之旅的啟發,對於政府在促進經濟流動性的作用產生了濃厚的興趣。

2020年從哈佛大學畢業後,潘思瑋又進入哥倫比亞大學(Columbia University)攻讀經濟政策管理碩士。在此期間,她與世界各地的政策制定者和央行領導人接觸,探討了政策和數據驅動經濟的關係。

畢業後,潘思瑋進入紐約市奧緯管理諮詢公司(Oliver Wyman Management consulting company),開啟職業生涯。從接觸不同產業到磨練分析技能和客戶互動,奧緯諮詢的指導和專業發展在她的職業軌跡中發揮了關鍵作用。

出於對公共服務的熱情,潘思瑋轉入美國商務部CHIPS計畫辦公室任職,在制定投資 項目方面發揮了重要作用。為了表彰她的貢獻,該部門晉升她為投資項目主管,負責對一項390億美元的預算計劃進行財務稽核,促進美國半導體製造業的發展。

熱心公共服務 繼續深造

CHIPS計畫辦公室的經驗鞏固了潘思瑋利用資本造福公共利益的承諾。受此激勵,她決定繼續攻讀商學院,提高自己的財務技能,並利用專業網絡促進政府和私營部門之間的協作創新。

在被四大頂尖商學院錄取後,潘思瑋分享了申請要領。她說,「雖然成績和考試是基準,但令人信服的個人和專業敘述、強有力的推薦以及與的一致性也同樣重要。例如,史丹福大學 商學院關注對考生重要事項,哈佛商學院則看重申請人的專業領導潛力。

家人栽培互助 實現美國夢

潘思瑋強調,她的商學院入學之旅,既是個人多年來勤奮學習、持之以恆的回報,也是父母潘毅和徐曉明悉心栽培、教子有方的成果。面對四大頂尖商學院同時向她招手,潘思瑋最後選擇了史丹福商學院。原因之一是她的姐姐潘思琪(Chelsea Pan)即將開始舊金山大學(University of San Francisco)住院醫師實習計劃,兩校相距不遠,姐妹往來方便,相互扶持。