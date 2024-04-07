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美國夢典範 潘思瑋獲4大商學院錄取

記者丁曙／洛杉磯報導
潘思瑋指出，她的商學院入學之旅，既是個人多年努力的回報，也是父母悉心栽培的成果。圖為2021年4月全家人前往亞利桑納州Sedona度假，左起為父親潘毅、 姐姐潘思琪、潘思瑋和母親徐曉明。（受訪者提供）
潘思瑋指出，她的商學院入學之旅，既是個人多年努力的回報，也是父母悉心栽培的成果。圖為2021年4月全家人前往亞利桑納州Sedona度假，左起為父親潘毅、 姐姐潘思琪、潘思瑋和母親徐曉明。（受訪者提供）

在美國，能被一所頂尖商學院錄取，或許有一點運氣；但如果能被四所頂尖商學院同時錄取，絕對是憑實力，人們相信，這樣的青年才俊應該是打造了一架通往金字塔頂端的雲梯！

人生里程碑邁入新階段

八年前的春季，洛杉磯哈佛-西湖高中（Harvard-Westlake School）高中畢業生潘思瑋（Grace Pan），透過早期行動計畫（Early Action program）被哈佛大學錄取；八年後的春季，已經擁有哈佛學士和哥倫比亞管理碩士雙學位的她，又先後被哈佛商學院（Harvard Business School）、史丹福商學院（Stanford Graduate School of Business）、賓州大學華頓商學院（Wharton School of the UPenn），以及麻省理工史隆商學院（MIT Sloan School of Management）錄取，邁入里程碑式的人生新階段。

麻省理工Sloan商學院發給潘思瑋的錄取通知書這樣寫，「很高興奉告，您將於2024年8月26日開始入讀麻省理工學院史隆學院商業管理碩士（MBA）課程。招生委員會對您的使命感以及個人成就和專業記錄印象特別深刻。您是今年秋季加入麻省理工史隆學院MBA課程的精挑細選學生中的一員。我們相信您的背景和見解將為我們豐富的文化社區做出貢獻。麻省理工史隆商學院的教育經驗是充實而有益的。」

探討政策驅動經濟關係

潘思瑋曾在哈佛主修「社會學」，深入研究經濟、政治和哲學；暑假奔赴全球各地實習，從日本的教育顧問公司到納米比亞（Namibia）和愛沙尼亞（Estoni）的政府部門。她受到父母在美國的醫療實踐和創業成功之旅的啟發，對於政府在促進經濟流動性的作用產生了濃厚的興趣。

2020年從哈佛大學畢業後，潘思瑋又進入哥倫比亞大學（Columbia University）攻讀經濟政策管理碩士。在此期間，她與世界各地的政策制定者和央行領導人接觸，探討了政策和數據驅動經濟的關係。

畢業後，潘思瑋進入紐約市奧緯管理諮詢公司（Oliver Wyman Management consulting company），開啟職業生涯。從接觸不同產業到磨練分析技能和客戶互動，奧緯諮詢的指導和專業發展在她的職業軌跡中發揮了關鍵作用。

出於對公共服務的熱情，潘思瑋轉入美國商務部CHIPS計畫辦公室任職，在制定投資項目方面發揮了重要作用。為了表彰她的貢獻，該部門晉升她為投資項目主管，負責對一項390億美元的預算計劃進行財務稽核，促進美國半導體製造業的發展。

熱心公共服務 繼續深造

CHIPS計畫辦公室的經驗鞏固了潘思瑋利用資本造福公共利益的承諾。受此激勵，她決定繼續攻讀商學院，提高自己的財務技能，並利用專業網絡促進政府和私營部門之間的協作創新。

在被四大頂尖商學院錄取後，潘思瑋分享了申請要領。她說，「雖然成績和考試是基準，但令人信服的個人和專業敘述、強有力的推薦以及與的一致性也同樣重要。例如，史丹福大學商學院關注對考生重要事項，哈佛商學院則看重申請人的專業領導潛力。

家人栽培互助 實現美國夢

潘思瑋強調，她的商學院入學之旅，既是個人多年來勤奮學習、持之以恆的回報，也是父母潘毅和徐曉明悉心栽培、教子有方的成果。面對四大頂尖商學院同時向她招手，潘思瑋最後選擇了史丹福商學院。原因之一是她的姐姐潘思琪（Chelsea Pan）即將開始舊金山大學（University of San Francisco）住院醫師實習計劃，兩校相距不遠，姐妹往來方便，相互扶持。

在分享個人成功故事的同時，潘思瑋希望其他青年學子在追求成功的同時，也要善於自我反省。她說，了解一個人的動機是釋放一個人的潛力，並且是取得有意義的成果的關鍵。透過她的求學旅程，潘思瑋示範了個人努力和家庭支持的相互關係，成為新移民追求和實現美國夢的典範之一。

2019 年 3 月潘思瑋和母親徐曉明參加哈佛大三學生家長周末活動時在宿舍前留影...
2019 年 3 月潘思瑋和母親徐曉明參加哈佛大三學生家長周末活動時在宿舍前留影。（受訪者提供）
2020年5月潘思瑋以優異成績，參加哈佛大學畢業典禮；如今獲得四所頂尖商學院錄取...
2020年5月潘思瑋以優異成績，參加哈佛大學畢業典禮；如今獲得四所頂尖商學院錄取，開啟 人生新旅程 。（受訪者提供）

投資 哈佛大學 史丹福大學

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