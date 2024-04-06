加州公務員退休基金改變投資 出售沙加緬度市中心土地

加州公務員退休基金近日將一筆位於沙加緬度市中心的土地，出售給當地的印第安人部落。該物業空置已久，目前被籬笆圍起來。（Google Map）

加州 公務員退休基金（CalPERS）宣布，已將其位於加州首府沙加緬度市中心的301 Capitol Mall土地，出售給加州普萊賽維爾（Placerville）的Shingle Springs米沃克（Miwok）印第安人部落。

這個管理資產規模全美最大的基金指出，這是一項近兩年努力的結果，主因合作夥伴和顧問認為，這片未開發的土地不再符合退休金 房地產投資 組合的戰略目標。在過去十年中，加州公務員退休基金將其房地產投資的戰略目標，從開發和增長，轉為多樣化、穩定的現金收益和通貨膨脹保護。

加州公務員退休基金首席執行長弗洛斯特（Marcie Frost）表示，「這項交易符合我們會員和我們投資組合的最佳利益；「雖然我們對301 Capitol Mall的成功開發感到自豪，但我們對會員有著盡職責任，出售是正確的決定」。

加州公務員退休基金於2006年與當地開發商投資301 Capitol Mall，計劃建造兩座高層住宅。但由於不利的經濟條件，該項目因經濟衰退而中止。多年來，加州公務員退休基金及其房地產合作夥伴考慮了此一土地的多種用途和規模。然而，沒有一個符合進行下一步所需的具體標準。

沙加緬度蜂報（Sacramento Bee）報導，加州公務員退休基金是以1700萬美元的價格，出售這個位於市中心入口處的地標性物業。18年前，加州公務員退休基金以7000萬美元的價格購買了這塊草地，當時曾計畫進行多項開發項目，例如建造該市最高的摩天大樓。

當地的米沃克印第安人部落購買了這處物業，重新索回了失去的一部分歷史。這塊土地曾計劃在加州首府進行雄心勃勃的開發，但後來被貶為昂貴的「地洞（hole in the ground）」。

Shingle Springs米沃克印第安人部落主席Regina Cuellar在一份聲明中表示，購買這塊黃金地段的房地產，是對沙加緬度地區原住民「持久的精神和韌性」的證明；她說：「這片土地是我們存在的基礎，是我們的祖先生活和繁榮的地方。」

這個目前空置的地點是一個被籬笆圍起來的城市街區，位於第三街和Capitol Mall的東北角，距離金一中心（Golden 1 Center）和塔橋（Tower Bridge）等地標僅幾步之遙。