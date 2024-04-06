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加州公務員退休基金 選定紐西蘭「超級CIO」吉爾莫擔任首席投資長

編譯組／綜合報導
加州公務員退休基金已選定吉爾莫（Stephen Gilmore）為該退休基金的新任投資長（CIO），7月生效。（NZ Super Fund官網）
加州公務員退休基金已選定吉爾莫（Stephen Gilmore）為該退休基金的新任投資長（CIO），7月生效。（NZ Super Fund官網）

加州公務員退休基金（CalPERS）宣布，經過全球甄選，已選定紐西蘭籍的吉爾莫（Stephen Gilmore）為該退休基金的新任投資長（CIO），自今年7月起，他將監督一支超過300名投資專業人員的團隊和價值4946億美元的投資組合。

這一職位的年薪為71萬8750美元，但不包括基於基金表現而給予的獎勵。

吉爾莫自2019年起擔任紐西蘭超級退休基金（NZ Super Fund）投資長，該基金是紐西蘭政府擁有的主權基金，價值超過730億紐西蘭元（約438億美元）。這個被稱為「世界上表現最佳的主權基金」，近十年始終保持每年超過12％的年回報率。目前加州公務員退休基金的資金率僅有72％，並且一直難以達到其設定的「預估回報率」6.8％。

加州公務員退休基金的聲明指出，吉爾莫的職業生涯跨足40年，曾任澳洲未來基金的首席投資策略師，在這個主權財富基金中，他監督了投資組合策略和投資風險等方面的工作。他還曾在AIG、摩根士丹利、國際貨幣基金（IMF）和紐西蘭儲備銀行擔任要職，在投資領域擁有豐富經驗，並且橫跨公共和私營金融機構及跨越文化和地理領域。

加州公務員退休基金主席泰勒（Theresa Taylor）說，「我們進行了一場徹底的、全球性的搜索，尋找一位深具技能的領導者，來繼續我們提供退休福利給加州公共部門工作者的使命，我們相信史蒂芬是這項工作的合適人選」。首席執行長（CEO）弗洛斯特（Marcie Frost）則形容，吉爾莫在「非常公開的角色」中具有經驗，並理解「透明度和韌性」的價值，是選舉委員會在審議過程中優先考慮的特質。

吉爾莫表示，「我感謝加州公務員退休基金領導人對我的信任，讓我能夠幫助塑造退休基金的下一個章節」。他並指出，「對於實現為加州服務的人們做出的承諾，期望值很高，這是應該的」。

吉爾莫是接任去年9月離職的首席投資長穆斯可（Nicole Musicco），穆斯可僅任職18個月就走人。吉爾莫的到任，適逢CalPERS於去年11月揭示的新可持續2030策略的實施，該計畫包括在未來六年投資1000億美元用於氣候解決方案。

投資 退休 加州

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