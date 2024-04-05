我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專家說28和這些彩券號碼 出現機率最高

餐廳付不起薪4月1日突然停業 員工以為是愚人節玩笑

小常識：手機需不需要保護膜

編譯胡立宗／綜合報導
手機螢幕越來越好，保護貼的必要性也在降低。（本報資料照片）
手機螢幕越來越好，保護貼的必要性也在降低。（本報資料照片）

換手機時，店員多半都會勸你多買個螢幕保護貼，但是要價可達60元的保護膜真的有必要嗎？看看科技網站Gizmodo怎麼說。

手機保護貼需求大增起自於蘋果2007年推出第一代iPhone。觸控式手機使得螢幕觸碰率增加很多，一旦螢幕出現破損，很多功能都不能使用，因此防刮的保護膜才成為必備品。

但是隨著螢幕玻璃越來越進步、硬度越來越高，除非是刻意拿銳器刻劃，螢幕都很難出現刮痕。當然整隻摔到地上導致螢幕破裂又另當別論了，這種損害連保護膜都擋不住。

顯示技術商DisplayMate Technologies的執行長Raymond Soneira接受Gizmodo訪問時就說，螢幕保護貼的作用其實不大，買個好一點的手機殼就夠了，因為邊緣加高的手機殼也能給螢幕一定程度的保護。

同時，Raymond Soneira還說，保護貼會讓螢幕更難看清，因此必須調高亮度，增加電池的負荷，長遠來說，會使得電池壽命更短。只不過，保護貼產業現在的規模已達500億元，保護貼要完全消失恐怕還要很長一段時間。

不過，當你的手機經常放在口袋或包包裡，業者還是會建議貼個保護貼，減少鑰匙等銳器刮到螢幕的機會。但是只要小心保管，其實不貼保護貼也是可以的。

iPhone

上一則

信不信由你 專家說28和這些彩券號碼出現機率最高

下一則

AI專家將成為熱門政府職位

延伸閱讀

拆開手機殼驚見內藏1物 眾人很有感：可以救急

拆開手機殼驚見內藏1物 眾人很有感：可以救急
白醋是清潔好幫手 但別碰這4類用品

白醋是清潔好幫手 但別碰這4類用品
美股最錢線／別擔心高估值 應尋找成長股

美股最錢線／別擔心高估值 應尋找成長股
輝達GTC大會將登場 分析師喊這意外新品可能振奮市場「股價再提振」

輝達GTC大會將登場 分析師喊這意外新品可能振奮市場「股價再提振」
韓韶禧、柳俊烈熱戀早洩端倪 網翻3證據、1細節愛意藏不住

韓韶禧、柳俊烈熱戀早洩端倪 網翻3證據、1細節愛意藏不住
45歲濱崎步秀自拍 手機殼「大到嚇人」粉絲歪樓熱議

45歲濱崎步秀自拍 手機殼「大到嚇人」粉絲歪樓熱議

熱門新聞

阿罕布立好市多熟食區大排長龍。（本報檔案照）

好市多場外熟食區 4月8日起會員才能吃

2024-03-29 21:53
談到選擇月子中心和DIY的區別，Cathay認為，如果沒有在歐美國家生活的經驗，DIY被騙的風險很大。（愛媽咪溫泉會館官網）

來美自助生子盛行 華女靠這職業日賺200元

2024-03-29 02:20
民眾航空飛行成本日益增加，中美各大航空公司陸續開始經濟艙第二件行李收費潮。（記者張宏／攝影）

國際航線第2件行李 中國航空公司掀收費潮 費用遠超美資1倍

2024-03-29 14:56
吃霸王餐的顧客不少見，洛縣一家中餐館每月都會碰到三、四起。（Unsplash.com）

顧客吃霸王餐花樣多 洛縣華人餐廳無奈

2024-03-31 02:20
長期以來，買房仲介的佣金都由賣方支出，未來買家可依仲介服務質量，自己與仲介約定費率，因而要選擇適當的仲介。（Pexels）

房地產交易6%佣金取消 購屋4大避雷攻略

2024-03-29 02:15
丁毓麟表示，波音777和747兩款客機仍是世界上最安全的機型之一。（取自Unsplash）

波音飛機為什麼總出事？波音機長深度分析

2024-03-31 15:46

超人氣

更多 >
超市買包裝好的生肉 這個跡象告訴你不新鮮

超市買包裝好的生肉 這個跡象告訴你不新鮮
吃草莓都隨便洗？顯微鏡下曝「蟲蟲在表皮亂竄」影片曝光嚇壞網友

吃草莓都隨便洗？顯微鏡下曝「蟲蟲在表皮亂竄」影片曝光嚇壞網友
安檢局：非法中國海產「魚扣」流入市面 扔棄勿食

安檢局：非法中國海產「魚扣」流入市面 扔棄勿食
川普金融詐欺民事訴訟1.75億擔保金被法院「退回更正」

川普金融詐欺民事訴訟1.75億擔保金被法院「退回更正」
教學樓致癌物超標38倍 北卡州大150名師生罹癌、患病

教學樓致癌物超標38倍 北卡州大150名師生罹癌、患病