小常識：手機需不需要保護膜

手機螢幕越來越好，保護貼的必要性也在降低。（本報資料照片）

換手機時，店員多半都會勸你多買個螢幕保護貼，但是要價可達60元的保護膜真的有必要嗎？看看科技網站Gizmodo怎麼說。

手機保護貼需求大增起自於蘋果2007年推出第一代iPhone 。觸控式手機使得螢幕觸碰率增加很多，一旦螢幕出現破損，很多功能都不能使用，因此防刮的保護膜才成為必備品。

但是隨著螢幕玻璃越來越進步、硬度越來越高，除非是刻意拿銳器刻劃，螢幕都很難出現刮痕。當然整隻摔到地上導致螢幕破裂又另當別論了，這種損害連保護膜都擋不住。

顯示技術商DisplayMate Technologies的執行長Raymond Soneira接受Gizmodo訪問時就說，螢幕保護貼的作用其實不大，買個好一點的手機殼就夠了，因為邊緣加高的手機殼也能給螢幕一定程度的保護。

同時，Raymond Soneira還說，保護貼會讓螢幕更難看清，因此必須調高亮度，增加電池的負荷，長遠來說，會使得電池壽命更短。只不過，保護貼產業現在的規模已達500億元，保護貼要完全消失恐怕還要很長一段時間。

不過，當你的手機經常放在口袋或包包裡，業者還是會建議貼個保護貼，減少鑰匙等銳器刮到螢幕的機會。但是只要小心保管，其實不貼保護貼也是可以的。