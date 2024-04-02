我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

反花更多錢...她訂超低價廉航 起飛前1小時機票被取消

​馬斯克成德州奧斯汀最大私人雇主 但考慮買特斯拉的人變少了

4月電力瓦斯費減免 上達175元

編譯陳盈霖／綜合報導
加州住戶在今年4月和10月電費和瓦斯費用都會得到減免。（Southern California Edison臉書）
加州住戶在今年4月和10月電費和瓦斯費用都會得到減免。（Southern California Edison臉書）

KTLA 5電視台報導，由於碳排放總量與管制與交易計畫（Cap-and-Trade Program），加州人的電力和瓦斯的4月份帳單，可減免高達175元。

這項氣候退款（climate credit）計畫，替納稅人提供了好處。該計畫旨在減少加州整體溫室氣體排放。

州長紐森（Gavin Newsom）1日宣布，加州人平均可在4月分瓦斯與電費帳單獲得146元抵免。其中，電費抵免範圍為32元至175元，瓦斯費用為58元至86元不等。這項抵免將自動計入公共事業帳單（Utility Bill）中，居民無需做任何事情。紐森在聲明中表示，「這項行動將幫助數百萬加州家庭。」

氣候退款將使太平洋瓦電（PG&E）、南加州愛迪生電力公司、聖地牙哥瓦電公司、南加州瓦斯公司等用戶受益。此外，加州居民還有望在10月電費和瓦斯費帳單上看到另一項「氣候退款」。根據州長辦公室數據，自2014年以來，加州家庭在4月與10月公用事業帳單上，平均得到971元自動氣候退款，總計超過140億元。民眾可上https://www.cpuc.ca.gov/climatecredit查看自己的信用額度。

加州 紐森 南加

上一則

波音飛機為何頻傳安全事故？ 機長丁毓麟深度分析

下一則

好心幫忙設線上帳戶 國稅局：當心有詐

延伸閱讀

Medi-Cal增醫師補助 面臨預算赤字難題

Medi-Cal增醫師補助 面臨預算赤字難題
紐森拚增Medi-Cal補助 受限預算赤字

紐森拚增Medi-Cal補助 受限預算赤字
加州速食店時薪20元生效 法規模糊

加州速食店時薪20元生效 法規模糊
洛城新語／加州死刑「名存實亡」

洛城新語／加州死刑「名存實亡」
時薪翻倍員工開心 業主憂成本增

時薪翻倍員工開心 業主憂成本增
加州死刑「名存實亡」

加州死刑「名存實亡」

熱門新聞

阿罕布立好市多熟食區大排長龍。（本報檔案照）

好市多場外熟食區 4月8日起會員才能吃

2024-03-29 21:53
在北加州寇恩縣，一名男子因攜帶並吃掉殘肢被逮捕。（Facebook用戶Rickey Bright）

加州男子光天化日生吃人腿 啃到見骨 路人實拍

2024-03-25 20:00
被曝光的女網紅去服飾店歸還衣物，支付偷走的帽子費用。（店主Instagram）

洛杉磯女網紅零元購 店主使出一招逼她退貨賠錢

2024-03-27 20:31
談到選擇月子中心和DIY的區別，Cathay認為，如果沒有在歐美國家生活的經驗，DIY被騙的風險很大。（愛媽咪溫泉會館官網）

來美自助生子盛行 華女靠這職業日賺200元

2024-03-29 02:20
民眾航空飛行成本日益增加，中美各大航空公司陸續開始經濟艙第二件行李收費潮。（記者張宏／攝影）

國際航線第2件行李 中國航空公司掀收費潮 費用遠超美資1倍

2024-03-29 14:56
華裔教師協會舉辦加州教師檢定考試說明會。（記者子為／攝影）

這職業年薪達10萬福利好、無年齡限制 新規有利華裔

2024-03-26 15:31

超人氣

更多 >
不建議一年前就買票 爭取國際航班低票價應這段時間訂

不建議一年前就買票 爭取國際航班低票價應這段時間訂
降低認知退化風險 醫生建議千萬別做這事

降低認知退化風險 醫生建議千萬別做這事
紐約皇后區屋主遭占空屋 反被租霸提告 花4000元打官司

紐約皇后區屋主遭占空屋 反被租霸提告 花4000元打官司
壽司餐廳羊肚菌沒煮熟 致2死數十人病倒

壽司餐廳羊肚菌沒煮熟 致2死數十人病倒
社安金2025年COLA調整幅度估計將遠低於今年

社安金2025年COLA調整幅度估計將遠低於今年