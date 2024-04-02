4月電力瓦斯費減免 上達175元

加州住戶在今年4月和10月電費和瓦斯費用都會得到減免。（Southern California Edison臉書）

KTLA 5電視台報導，由於碳排放總量與管制與交易計畫（Cap-and-Trade Program），加州 人的電力和瓦斯的4月份帳單，可減免高達175元。

這項氣候退款（climate credit）計畫，替納稅人提供了好處。該計畫旨在減少加州整體溫室氣體排放。

州長紐森 （Gavin Newsom）1日宣布，加州人平均可在4月分瓦斯與電費帳單獲得146元抵免。其中，電費抵免範圍為32元至175元，瓦斯費用為58元至86元不等。這項抵免將自動計入公共事業帳單（Utility Bill）中，居民無需做任何事情。紐森在聲明中表示，「這項行動將幫助數百萬加州家庭。」

氣候退款將使太平洋瓦電（PG&E）、南加 州愛迪生電力公司、聖地牙哥瓦電公司、南加州瓦斯公司等用戶受益。此外，加州居民還有望在10月電費和瓦斯費帳單上看到另一項「氣候退款」。根據州長辦公室數據，自2014年以來，加州家庭在4月與10月公用事業帳單上，平均得到971元自動氣候退款，總計超過140億元。民眾可上https://www.cpuc.ca.gov/climatecredit查看自己的信用額度。