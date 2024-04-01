紐森拚增Medi-Cal補助 受限預算赤字

Medi-Cal給付太低，許多驗光師想為弱勢病人看診卻無法長久。（shutterstock）

對於許多願意為Medicaid 病人看診的醫師來說，加州 版Medicaid，即Medi-Cal的給付太低往往是他們無法繼續的最大原因。但是加州州長紐森 與民主黨議員想改變現況，繼去年增加部分科別的補助額度後，今年還將增加更多項目。但是最大的障礙是預算赤字，列名在新增名單中的科別都不希望給了病患希望又看著希望破滅。

另一個大難題是，紐森將加州版的Medicaid納保人數大幅擴大，現在包括無證移民在內已經達1500萬人。對於診所來說，看的Medi-Cal病人越多，虧損的就越嚴重，例如聖地牙哥縣安辛尼塔斯（Encinitas）的驗光師Hunter Morgan。他三年前開始執業時，希望多收Medicaid的病人，但五個月後就被迫喊停，因為驗光一次費用175元，Medi-Cal只補助40元，他根本連租金與薪水都發不出了。

雖然醫界的一致希望都是多為沒錢的人服務，連紐森在給美聯社的回函都強調，「加州會想盡辦法提供品質高又收費合理的醫療服務」，但是加州預算由盈轉虧也是事實。畢竟連紐森都預備修改去年的增稅計畫，對醫療機構的稅額由110億元降至80億元，代價是雖然Medi-Cal的補助變多，但時間由六年減為四年。

在歲收大增的時候，加州版的Medicaid確實增加了第一線醫師、產後照護與心理治療的給付，但是現今歲收大減的情況下，預計新增的

驗光、疫苗、產科與人工流產還能不能維持就有不確定變數了。依照原計畫，驗光的Medi-Cal將由47元增加至130元，包括Hunter Morgan在內的8000名證照驗光師或許都能更有餘力。

不過，預算赤字仍是一道無法忽略的陰影。中加佛萊斯諾市的診所Fogg Remington的Medicaid病患一直都占總數的15%，但是2024年1月起不再收Medi-Cal病患，因為醫務人員的時薪漲到25元。驗光師Anthony Chavez說，他們很想幫助弱勢病患，但加州可以增加補助，也可能因為赤字而改變。

在加州本身的赤字之外，還有一道來自聯邦的難題。聯邦每三年審批加州的醫療機構稅則，而總統拜登近期已經表態，希望減少州政府對醫療機構的課稅額，加州未來可能被迫調降稅率，使得補助醫師的計畫中斷。