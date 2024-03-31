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一分鐘看加州／加州原住民有72.3萬人 全美最多

編譯組／綜合報導
南加的Luiseno部族。（取自California.com網站）
南加的Luiseno部族。（取自California.com網站）

您可能知道加州有不少印地安原住民，但您可能不知道到底有多少人，以及他們的歷史與特點。

2022年的人口普查（U.S. Census）得知，美洲印地安人與阿拉斯加原住民共有710萬人，其中住在加州的為72萬3000人，全美第一。不過加州總人口本來就多，因此占比最高的還是阿拉斯加州，為19.6%。

聯邦認定的原住民族共568個，其中229個在阿拉斯加州，加州也很多、109個。加州原本另有45個部族，但在1950年代的「同化政策」（Termination）後已經不復存在。

「加州原住民傳承委員會」（California Native American Heritage Commission）指出，較為知名的部族包括：

西北：Tolowa、Shasta、Karok、Yurok、Chilula、Wiyot等。

東北：Modoc、Achomawi、Atsugewi等。

中加：Kuneste、Yana、Maidu、Kato、Yuki、Pomo、Miwok、Wappo、Monache、Yokuts、Ohlone等。

南加：Chumash、Kitanemuk、Serrano、Cahuilla、Kumeyaay、Luiseño等。

部族（tribe）指語言互通的同族印地安人，部落（band）則為同一民族下生活於不同地區的群體。Miwok部族內就分四個部落「Plains and Sierra Miwok」、「Coast Miwok」、「Lake Miwok」與「Bay Miwok」。

加州印地安部族有三次人口大減：第一是1760年代遭遇西班牙人後，多次發生麻疹、傷寒、天花的大傳染，導致人數大減。第二次是1840年至1870年，原住民又因淘金熱遭到奴役與屠殺。疫病發生時間要視他們與歐洲人接觸的時間早晚而定，有些部族是同時遭到感染，又碰上淘金熱的劫掠。

最後，美國1950年代的「同化政策」又使大量原住民轉籍，印地安部族再度減少，部分聯邦認定的部族現今只也剩百餘人。不過，聯邦在1988年同意印地安部族開設賭場，不受地方與州府的限制，確實使部分部族與部落的生計獲得改善，也使加州的原住民人口回增、占全美的14%強。單是洛杉磯地區的印地安人就有5萬名。

阿拉斯加州 原住民 人口普查

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