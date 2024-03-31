兩男詐騙醫療金 判賠償1280萬元

洛杉磯日報報導，格蘭岱（Glendale）兩名男子詐欺 性的騙取兩家安寧療護公司保險金和新冠肺炎救濟金，分別被判處一年監禁，且被要求支付總計約1280萬元賠償金。

40歲的阿克沙魯莫夫（Gayk Akhsharumov）是位於布班克（Burbank）的聖蓋博 安寧療護公司（San Gabriel Hospice and Palliative Care Inc.），與位於格蘭岱百老匯臨終關懷公司（Broadway Hospice Inc.）所有者與經理，他在3月28日的量刑聽證會上被勒令償還910萬元。45歲的薩爾基斯（Karen "Kevin" Sarkisyan）是阿克沙魯莫夫的顧問，被要求償還360萬元。

阿克沙魯莫夫於2023年3月13日承認共謀醫療保險 詐欺罪。薩爾基斯於2023年4月3日認罪，罪名是共謀詐欺。

根據檢察官，2018年1月至2021年5月，阿克沙魯莫夫和薩爾基斯合謀透過聖蓋博安寧療護公司和百老匯臨終關懷公司提交約900萬元詐欺性醫療保險理賠。阿克沙魯莫夫隱瞞自己是兩家公司的擁有者，向患者招聘人員支付現金回扣，從該計畫中獲利。

檢察官在刑事起訴書中表示，「薩爾基斯和阿克沙魯莫夫深知所謂的臨終關懷服務在醫學上並非必要，甚至常常沒有提供，他們都是透過支付非法回扣得到這些轉診病患。」

2020年4月在新冠肺炎疫情最嚴重時期，阿克沙魯莫夫提交聯邦「經濟受災損害」和「薪資保護計畫」貸款申請，替已停止運營的聖蓋博安寧療護公司申請到5萬元。

他還透過聯邦「提供者救濟金」計畫，替符合資格的醫療保險提供者竊取約9萬1483元，並將這筆錢存入聖蓋博安寧療護公司的銀行帳戶中。此外根據檢察官，薩爾基斯向聖蓋博安寧療護公司提交虛假的詐欺性醫療保險登記表，從中獲利360萬元。