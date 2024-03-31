我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

命不久矣？英王被傳罹患胰臟癌剩2年壽命 王室加緊準備葬禮

紐約法拉盛購物 停車費2小時要收20元 華人：無法接受

兩男詐騙醫療金 判賠償1280萬元

編譯陳盈霖／綜合報導

洛杉磯日報報導，格蘭岱（Glendale）兩名男子詐欺性的騙取兩家安寧療護公司保險金和新冠肺炎救濟金，分別被判處一年監禁，且被要求支付總計約1280萬元賠償金。

40歲的阿克沙魯莫夫（Gayk Akhsharumov）是位於布班克（Burbank）的聖蓋博安寧療護公司（San Gabriel Hospice and Palliative Care Inc.），與位於格蘭岱百老匯臨終關懷公司（Broadway Hospice Inc.）所有者與經理，他在3月28日的量刑聽證會上被勒令償還910萬元。45歲的薩爾基斯（Karen "Kevin" Sarkisyan）是阿克沙魯莫夫的顧問，被要求償還360萬元。

阿克沙魯莫夫於2023年3月13日承認共謀醫療保險詐欺罪。薩爾基斯於2023年4月3日認罪，罪名是共謀詐欺。

根據檢察官，2018年1月至2021年5月，阿克沙魯莫夫和薩爾基斯合謀透過聖蓋博安寧療護公司和百老匯臨終關懷公司提交約900萬元詐欺性醫療保險理賠。阿克沙魯莫夫隱瞞自己是兩家公司的擁有者，向患者招聘人員支付現金回扣，從該計畫中獲利。

檢察官在刑事起訴書中表示，「薩爾基斯和阿克沙魯莫夫深知所謂的臨終關懷服務在醫學上並非必要，甚至常常沒有提供，他們都是透過支付非法回扣得到這些轉診病患。」

2020年4月在新冠肺炎疫情最嚴重時期，阿克沙魯莫夫提交聯邦「經濟受災損害」和「薪資保護計畫」貸款申請，替已停止運營的聖蓋博安寧療護公司申請到5萬元。

他還透過聯邦「提供者救濟金」計畫，替符合資格的醫療保險提供者竊取約9萬1483元，並將這筆錢存入聖蓋博安寧療護公司的銀行帳戶中。此外根據檢察官，薩爾基斯向聖蓋博安寧療護公司提交虛假的詐欺性醫療保險登記表，從中獲利360萬元。

醫療保險 聖蓋博 詐欺

上一則

南加白色復活節 大熊湖山區冰雪世界

下一則

南加銘傳大學校友會年會 200嘉賓祝賀

延伸閱讀

月付10元即有醫保 別再枉繳罰金

月付10元即有醫保 別再枉繳罰金
法拉盛華男肝癌晚期 愛心人士義賣籌回國就醫金

法拉盛華男肝癌晚期 愛心人士義賣籌回國就醫金
公司團體健保有 Tax Credit

公司團體健保有 Tax Credit
美國現象／銀髮海嘯來襲 滿65歲該做哪些事

美國現象／銀髮海嘯來襲 滿65歲該做哪些事
成本暴增 伊州非公民白卡福利縮水

成本暴增 伊州非公民白卡福利縮水
紐約市醫療保險糾紛 病患受苦

紐約市醫療保險糾紛 病患受苦

熱門新聞

在北加州寇恩縣，一名男子因攜帶並吃掉殘肢被逮捕。（Facebook用戶Rickey Bright）

加州男子光天化日生吃人腿 啃到見骨 路人實拍

2024-03-25 20:00
被曝光的女網紅去服飾店歸還衣物，支付偷走的帽子費用。（店主Instagram）

洛杉磯女網紅零元購 店主使出一招逼她退貨賠錢

2024-03-27 20:31
談到選擇月子中心和DIY的區別，Cathay認為，如果沒有在歐美國家生活的經驗，DIY被騙的風險很大。（愛媽咪溫泉會館官網）

來美自助生子盛行 華女靠這職業日賺200元

2024-03-29 02:20
民眾航空飛行成本日益增加，中美各大航空公司陸續開始經濟艙第二件行李收費潮。（記者張宏／攝影）

國際航線第2件行李 中國航空公司掀收費潮 費用遠超美資1倍

2024-03-29 14:56
棉花糖葡萄，也被稱為Cotton Candy葡萄，是一種特殊培育出來的葡萄品種，因其獨特的棉花糖甜味得名。這款葡萄顏色偏綠，果粒較大，仿佛在吃棉花糖一樣。（記者張庭瑜/攝影）

好市多兩款葡萄瘋搶 荔枝口味棉花糖般香甜

2024-03-23 20:30
華裔教師協會舉辦加州教師檢定考試說明會。（記者子為／攝影）

這職業年薪達10萬福利好、無年齡限制 新規有利華裔

2024-03-26 15:31

超人氣

更多 >
這位天王「斷崖式衰老」網嘆：太拼了

這位天王「斷崖式衰老」網嘆：太拼了
周遊暢遊泰國巧遇粉絲痛哭流涕 她獻唱「這歌曲」轟動僑界

周遊暢遊泰國巧遇粉絲痛哭流涕 她獻唱「這歌曲」轟動僑界
餐飲美味省時又省錢 美國便利商店贏來黃金時代

餐飲美味省時又省錢 美國便利商店贏來黃金時代
汽車停布魯克林路邊突自燃 車主在爆破前及時脫身

汽車停布魯克林路邊突自燃 車主在爆破前及時脫身
歷史與地理特殊性 美國這州若遇襲 不適用北約保護

歷史與地理特殊性 美國這州若遇襲 不適用北約保護