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作家張純瑛分享旅遊文學 人氣爆棚

記者楊青/洛杉磯報導
知名作家張純瑛。（記者楊青/攝影）
知名作家張純瑛。（記者楊青/攝影）

南加華人寫作協會主辦、南加美西華人學會以及南加北一女校友會協辦，30日特邀知名作家張純瑛演講《古月照今塵-旅遊文學的創作與欣賞》。兩個小時的演講音圖並茂，文采飛揚，現場座無虛席。

隨著旅遊普及化，遊記在報章雜誌網路上處處可見。而要將遊記從浮光掠影的景物描述，提升到文學層面，卻需師法古今旅遊文學名家的經典之作。張純瑛當天在洛杉磯僑教中心的演講細說旅遊文學如何囊括寫景、敘事、抒情、議論四大要素，以求達到知性與感性交融的美學境界。

張純瑛引用古今中外旅遊文學名家佳作，同時分享自己多年的旅遊寫作心得。她表示，余光中論旅遊四要素：寫景、敘事、抒情、議論。寫景多爲靜態，敘事多爲動態，情因景生，境由心造。張純瑛認為，蘇軾的《前赤壁賦》，體現了遊記四要素的完美結合。首段敘事寫景，抒情動態呼應；次段敘事中抒情，事情並茂；第三段夾敘夾議；四段則昇華出富有哲理的議論，結尾「客喜而笑，洗盞更酌，肴核既盡，杯盤狼藉，相與枕籍乎舟中，不知東方之既白」。輕快/沉鬱/輕快的結構，如西方古典音樂協奏曲三樂章。

范仲淹的《岳陽樓記》，也是完美結合四者的典範，尤其是第四段的「春和景明，波瀾不驚，上下天光，一碧萬頃，沙鷗翔集，錦麟游泳，岸芷汀蘭，鬱鬱青青。---此樂何極！心曠神怡，寵辱皆忘，把酒臨風，其喜洋洋者矣！」文最後由抒情升華議論，「不以物喜，不以己悲，居廟堂之高，則憂其民；處江湖之遠，則憂其君；先天下之憂而憂，後天下之樂而樂」。

張純瑛分享自己多年的旅遊寫作心得表示，寫景敏於觀察，發揮想像力營造新奇意向（脫俗比喻），避免套用熟爛成語；以擬人化做動態描述，寫景與敘事如果能詩意化，最佳。敘事，則要有條理，層次分明，筆法力求活潑多變，夾以適度幽默調劑。敘事忌流水帳，拉扯不相干細節，避免成為酬答親友的人情之作。

張純瑛近年的旅行遍及世界各地，並留下《古月今塵萬里路》等至少三本旅遊文集。她在《冷艷殘酷的奇城異寨》中寫道：傳說多年前，墨西哥尤卡坦半島上的雅瑪廢墟奇寨，一位埋頭掃地的清潔工，猛一看到令他驚悸不已的景象：一條似龍的巨蛇正從名爲城堡的那座瑪雅金字塔塔頂匍匐到地面！當時是9月23日秋分的傍晚。這件怪事引起考古學家觀察，發現3月21日春分，也可看到同樣蛇形。

她在《傷心豈獨息夫人-印加古都庫斯可》中寫道：從來沒有一座城市像庫斯可，讓我身與心產生激烈衝突，生理上，我急著逃避它，一刻都不能忍受待下來；心理上，卻眷戀她的楚楚動人覺得還沒有看夠。

講座現場近百位文友表示，張純瑛120分鐘的分享，獲益良多，意猶未盡。

張純瑛近年的旅行遍及世界各地，並留下《古月今塵萬里路》等至少三本旅遊文集。（記者...
張純瑛近年的旅行遍及世界各地，並留下《古月今塵萬里路》等至少三本旅遊文集。（記者楊青/攝影）
知名作家張純瑛30日應邀演講《古月照今塵-旅遊文學的創作與欣賞》，兩個小時的演講...
知名作家張純瑛30日應邀演講《古月照今塵-旅遊文學的創作與欣賞》，兩個小時的演講音圖並茂，文采飛揚，現場座無虛席。（記者楊青/攝影）

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