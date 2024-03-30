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高空走繩運動 優勝美地新流行 當局未禁止 已裝設50多條繩索

編譯廖宜怡／綜合報導
優勝美地現在流行高空走繩運動。（網路影片截圖）
優勝美地現在流行高空走繩運動。（網路影片截圖）

安圖納茲（Bianca Antunez）站在靠近優勝美地谷（Yosemite Valley）背面的塞拉角（Sierra Point）頂峰，緊張地凝視800呎下的地面。她的腳下是一條只有1吋寬、會隨風搖擺的布繩，連接到約100呎外的另一個山頭。

在優勝美地國家公園工作和生活的安圖納茲為了這一刻，已經受訓了一個月。她後來說：「我很擔心無法克服恐懼。」

謝瑞丹（Ryan Sheridan）是優勝美地本地人，他迫不及待想向人們介紹這項令人興奮的高空走繩運動（highlining）。走繩者會在腰部繫上一條穿在布繩上的可滑動式安全帶，以防跌倒，並可協助重新站起來繼續向前走。

高空走繩者表示，這項運動正在優勝美地蓬勃發展，謝瑞丹已開始製作優勝美地有史以來第一本高空走繩地點指南。他表示，公園內已有數十個高空走繩地點，他和其他經驗豐富的高空走繩者會為這些地點安裝繩索和各種裝置。

走繩於數十年前在優勝美地興起，原本是攀岩者攀登公園內巨型石壁之餘的閒暇愛好。到了20世紀80年代，布繩從綁在兩棵大樹之間，逐漸升高到兩個山頭之間。時至今日，優勝美地已裝設過50多條高空繩，它們通常是臨時裝置，在一天內安裝並拆除。

2010年代在優勝美地開發出多條高空走繩路線的雅各布斯（Mitch Jacobs）說：「當我抬起頭看著高空時，我產生了一個念頭：該如何讓自己置身其中？要連接哪兩個點才能看到其他人看不到的視野？這是一件很特別的事。這條線從不停止移動，這就是讓我上癮的原因。」

優勝美地並不禁止人們設置繩索，只要它們不穿越道路、步道或水道、不會造成危險狀況、不附著在橡樹上、無人看管時間不超過24小時即可。

優勝美地攀岩管理員計畫主管麥加希（Jesse McGahey）表示，高空走繩者有時會有輕微瘀傷和撞傷，但從未有重傷、尋求救援或死亡的例子。相較之下，每年攀爬優勝美地巨型石壁的數千名攀爬者中，約有兩人會死亡。

謝瑞丹說：「我們的運動非常安全，同時自給自足。」

優勝美地

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