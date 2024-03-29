SB 549法案 印地安賭場遊說闖關 如果通過 恐壟斷加州賭博業

SB 549若通過，加州賭博業恐將被印地安賭場壟斷。（Pexels）

加州 的賭博業每年的營業額高達數十億元之多，大致可分為印地安部落賭場(tribal casinos)和私人紙牌俱樂部(private card rooms)兩大類別。印地安部落賭場聯盟企圖影響州議會立法，讓賭場可以對紙牌俱樂部提出民事訴訟。如果立法成功，有些大幅度靠紙牌俱樂部的稅收經營的城市，可能會落到破產 的地步。

SB 549法案收到印地安部落賭場支持。如果賭場認為某個俱樂部經營維加斯式的非法賭博遊戲，可以向法院對俱樂部提訴。賭場在遊說議員方面出手大方，從2014年以來，候選人一共得到賭場2350萬元的政治獻金。在同一時段，石油公司的獻金只有那個數字的一半不到。這期間紙牌俱樂部捐的獻金是380萬元。

有些城市對紙牌俱樂部依賴極重。在洛杉磯縣東南角的夏威夷花園市(Hawaiian Gardens)，市府預算 的三分之二來自俱樂部的稅收。另一個離洛杉磯市比較近的商業市(Commerce)，將近一半的預算來自賭博稅。

賭場聯盟指出，80%的紙牌俱樂部長久以來提供21點(blackjack)、百家樂(baccarat)和牌九(pai gow poker)這些維加斯式賭博，是違犯了加州賭博法規的。他們聲稱只有印地安賭場可以經營這樣的遊戲，因此紙牌俱樂部一直在偷走印地安賭場的生意，價值達每年數億元之多。

庫梅雅葉印第安部落(Viejas Band of Kumeyaay Indians)檢察長「大刀」(Tuari Bigknife)指出，這項法案不是為了讓俱樂部倒閉、或讓城市破產，而是為了保障他們法律上應有的利益。該部落在聖地牙哥縣經營一家很大的賭場。

紙牌俱樂部聯盟則認為，賭場擺明了是要以大吃小，要把俱樂部徹底除掉然後通吃，事實上俱樂部的生意量還不到加州70家賭場生意額的10%。

夏威夷花園市的市長法范(Victor Farfan)指出，疫情封閉期間，該市失去俱樂部的稅收，市府大幅裁員，也銳減了給市民的服務。如果不准俱樂部經營上述的遊戲，該市必會破產。

如果SB 549通過，賭場可以對疑似犯法的俱樂部提控。紙牌俱樂部表示，這明顯是賭場的陰謀，用不斷訴訟讓俱樂部被律師費拖垮，達成他們通吃的目標。