治癒加州╱伴侶難尋、壓力難解 華人婚姻陷困境

咨詢師張一指出，移民長期處於「求生模式」，精神壓力較大，卻鮮有出口。（記者趙健/攝影）

2010年發布的針對移民家庭 研究指出，夫妻衝突是他們面臨的重大問題。 在移民家庭中，夫妻之間的聯繫通常更為密切，加上移民身分和文化適應性壓力，夫妻關係更容易變得緊張且受到外界干擾。 而對華人 夫妻來說，他們的婚姻往往面臨額外挑戰。

54%受訪華人移民：在美國尋找另一半非常困難

第一重挑戰，難以尋覓合適伴侶。 根據智庫「丕優研究中心」（Pew Research Center）2023年的一項調查，54%的美國華人移民表示，在美國尋找另一半非常困難，該比率高於其他族裔群體——白人（23%）、非裔（32 %）、拉丁裔（37%）。

而在「成家立業」的傳統觀念影響下，有些華人可能會匆忙完婚，為他們日後的婚姻矛盾埋下種子。華人工程師Jay表示，他在美國工作多年，一直想找個有相同文化背景的另一半，但他嘗試五年，透過多種社群軟件，卻始終沒有結果。 最後，在結婚壓力下，他經過中國家人的遠程介紹，認識在美國東部城市工作的太太，兩人很快結婚。

工程師苦尋5年終結婚 夫妻吵不完 不敢離婚

婚後，之前疏於了解的問題開始浮現，Jay發現與太太在很多方面的想法都不一樣，甚至連生活中的許多細節都無法互相包容， 爭吵越來越多，終於在前年爆發，最後決定遞交離婚申請。

「剛開始我覺得很輕鬆，但很快，熟悉的感覺又來了，每天除上班，沒有人說話。說實話，我那時候的想法是，哪怕家裡有個人和你吵架，也比自言自語好。這麼一想，當時感覺很多我無法忍受的事，好像又變得能忍受了，雖然不知道能忍多久，十年，20年，或者也許就這樣一輩子吧。 」Jay最終又撤銷離婚申請。

第二重挑戰，較為獨立的社會關係限制矛盾排解的出口。 一項針對芝加哥的3157名華裔長者的調查發現，擁有更多朋友的受訪者較少報告婚姻問題。研究稱，當社會關係僅限在另一半身上時，產生衝突的可能性會增加。 此外，較小的社交圈也意味壓力輸出口徑較為單一，鮮少有機會從他人那裡得到安慰和幫助。

移民長期處於「求生模式」 壓力大 難紓解

在華埠服務中心（Chinatown Service Center ）行為健康中心工作的諮詢師張一指出，移民長期處於「求生模式」（Survival Mode），精神壓力較大， 一些華人女性甚至因為高負荷的生活和工作，在婚姻中感到是被犧牲的一方，對另一半常有憤怒情緒。然而，「一些華人移民由於語言、文化差異以及工作繁忙，社交圈可能較為有限，在與另一半吵架後，往往無處傾訴...如果在原籍國，他們通常能夠獲得更多資源，較容易尋求家人朋友的幫助和安慰。 」

此外， 從臨床角度來看，根據北加州 的婚姻關係諮詢師牟大明的觀察，華人移民通常較少關注情感上的溝通，而在婚姻中，良好的溝通是維繫健康婚姻的關鍵。