治癒加州╱華人離婚率低非幸福指標 低質量婚姻致抑鬱

對華人移民而言，在「家和萬事興」等中國傳統文化觀念約束下，離婚通常被視為「下下策」。（取自Pexels）

華人 文化講究一個「家」，凡事圍繞家庭，華人俗語「成家立業」，先成家再立業，而婚姻是家庭的基礎。對於在異鄉打拚的華人移民 來說，夫妻關係更是成為他們社交網絡和情感支持基礎。 然而一直以來，在低離婚率的掩護下，華人婚姻問題甚少獲得關注，相關研究和社會資源缺乏，也讓許多華人夫妻矛盾在「關係黑洞」中不斷惡性循環。

婚姻矛盾 不止傷心也傷身

婚姻矛盾對華人的心理健康可能造成重大影響，而移民身分、孤獨感以及對尋求心理輔導的社會汙名，進一步加劇問題的複雜性，導致許多華人夫妻在沉默中掙扎。喬治亞大學(University of Georgia)2020年發布的一項研究發現，經常發生衝突的夫妻，更有可能產生孤獨感和身體健康狀況下降問題。該研究對250對夫妻進行長達20年以上的追蹤調查。

長期以來，在低離婚率的掩護下，華人的婚姻問題甚少獲得關注。圖為心理諮詢師。（記者趙健╱攝影）

此外，一項名為「婚姻衝突、憂鬱症症狀和功能障礙」的研究指出，婚姻衝突導致抑鬱症狀增加；在低質量的婚姻中，身體會在負面情緒產生之前，率先出現不良反應 。

儘管針對華人群體的婚姻關係研究極為有限，但一項2017年的調查結果揭示，與配偶關係的好壞對於華裔長者的心理健康有至關重要的影響，配偶的質疑和批評與抑鬱症狀的嚴重程度正相關。

離婚率低 不代表婚姻關係好

由於亞裔群體的離婚率長期低於美國平均水平，亞裔移民一直被認為擁有更穩定的婚姻生活。 而事實上，離婚率的高低並不能作為婚姻滿意度的指標。特別是對華人移民而言，在「家和萬事興」等中國傳統文化觀念約束下，離婚通常被視為「下下策」。

聖蓋博谷的一位華人律師表示，在他處理過的家暴 案件中，只有15%的華人家庭會因為家暴離婚。「有些受害者甚至還會設法幫助家暴者規避懲罰——因為施暴者一旦被判刑，家庭將面臨沉重的經濟負擔。」

2020年發表的一項研究顯示，受訪的華人移民女性中，約有五分之一在過去一年中經歷過親密伴侶暴力；與其他族裔相比，華人移民女性經歷家庭暴力的比率更高。然而，許多數據顯示，亞裔的離婚率遠低於其他族裔，而華人則是亞裔中離婚率最低的族群之一。

另一方面，有些夫妻受移民身分的限制，無法離婚。 一位移民律師指出，那些依賴配偶工作取得綠卡的移民，必須維持與配偶的婚姻關係直到獲得綠卡。 根據目前的中國大陸移民排期進度，等待綠卡的時間可能需要五到10 年。 離婚，意味著失去在美國居住和工作的合法身分。 雖然美國對犯罪活動受害者，包括家暴受害者，實施特殊簽證保護措施，卻很少移民了解相關者政策。