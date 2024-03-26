新建築禁用瓦斯 柏克萊敗訴

柏克萊禁止新建築裝瓦斯管，此禁令遭上訴法院阻止，現在加州有許多家戶、商業設施仍須用到瓦斯，圖為瓦斯用的熱水爐。（記者江碩涵╱攝影）

柏克萊 在2019年通過一項新法，禁止新建築物安裝瓦斯管線。加州 餐館協會提控以後，聯邦上訴法院判決控方勝訴。柏克萊決定不再上訴，因此必須立即停止執行該法，並採取必要步驟廢除該法。

該法在2020年開始實施，是全美國第一個在新建築物中禁止使用瓦斯器具的先鋒，譬如瓦斯爐(gas stove)、瓦斯熱水器(gas water heater)、瓦斯暖氣(gas heater)等都不准用。該法主要的目的是減少溫室氣體(greenhouse gases)的排放，減輕氣候暖化的程度。

該法規定新的住宅或商用建築物，在興建時不可以裝設瓦斯管線，只有市政府因為「公眾利益」(public interest)的理由發給特許證(exemption)才可安裝。後來加州一共有70多個城市社區通過這樣的禁令，包括舊金山和洛杉磯。

加州餐館協會(California Restaurant Association)向柏克萊提訴，指出這種地方的法規違反1975年設立的法規，讓聯邦單位規管器具(appliances)的能源標準。地方法院在2021年判決柏克萊的法規有效，但聯邦第九巡迴法庭後來判決，地方政府禁用瓦斯爐之類的器具，影響到用戶的「能源量」(quantity of energy)，那是只有聯邦政府才有規管的權力。

上訴法院的三名法官一致認為，根據1975年的聯邦法規，州和地方的政府不能禁止聯邦准許的器具在家庭、廚房或商業上使用。柏克萊提出申訴，要求上訴法庭全體法官參加聽證。上訴法庭的29名法官中，多數拒絕再做聽證。有11名法官認為應該再做聽證，這些法官都是民主黨 總統任命的。加州其他有類似禁令的城市社區，勢必也受這項判決的影響。

3月21日(周四)柏克萊決定不向聯邦最高法院上訴，等於是雙方達成和解(settlement)。贊成禁止使用瓦斯器具的「地球正義」組織(Earthjustice)指出，加州和地方政府還會繼續努力，為空氣品質與環境保護做貢獻，譬如州政府已有計畫，要在新建的住宅中安裝「高能源效應的控溫系統」。