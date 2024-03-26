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未染新冠也咳不停 專家解疑

編譯組╱綜合報導
今年冬季病毒季節，許多人比過去幾年在戴口罩、勤洗手、與他人保持距離等防疫措施更為鬆懈。因此，將自己暴露在呼吸道病毒威脅中。(美聯社)
今年冬季病毒季節，許多人比過去幾年在戴口罩、勤洗手、與他人保持距離等防疫措施更為鬆懈。因此，將自己暴露在呼吸道病毒威脅中。(美聯社)

近來有許多患者，儘管新冠檢測呈陰性或可能根本未檢測，數周前出現的任何輕微發燒或身體疼痛已消失，但惱人咳嗽卻揮之不去。冬季呼吸道病毒季節雖已結束，但病毒殘餘似乎正讓許多人困擾。

史丹福大學肺部、過敏與加護醫學臨床助理教授艾格特(Dr. Lauren Eggert)表示，長時間咳嗽有許多原因導致。地區呼吸系統疾病醫師認為，一種可能的解釋，是民眾在身心都對新冠疫情做出反應。

今年冬季病毒季節，許多人比過去幾年在戴口罩、勤洗手、與他人保持距離等防疫措施方面更為鬆懈。因此，將自己暴露在呼吸道病毒威脅。他們在新冠疫情高峰期可能基本上未接觸到病毒，免疫系統現正在重新調整。

「Sutter Health」醫療中心醫療長、肺科醫師沃克(Vanessa Walker)指出，過去幾年，除了感染新冠病毒者之外，一般呼吸道疾病並未特別嚴重。直至去年，才開始見到許多流感與呼吸道合胞病毒(RSV)病例。大家正從新冠病毒防疫措施中走出來，並將免疫系統暴露在這些所有病毒的前面。

沃克表示，大部分有感冒症狀者並未接受檢測，即使受檢，也可能是呼吸道合胞病毒、流感或新冠病毒檢測。所以，沒有真正方法可量化社區流感或慢性咳嗽的嚴重程度。診所的慢性咳嗽患者人數激增，是近來每個人最關心的問題。

艾格特表示，呼吸道感染後的咳嗽長達六周，相當常見，通常因為持續發炎。若咳嗽超過八周、沒有咳血或體重減輕等症狀，則被視為慢性咳嗽。常見原因包括過敏、鼻竇炎、氣喘與胃酸逆流。

過去幾年，年度冬季呼吸道感染季節並未按照常見發展過程，部分原因是新冠肺炎不似流感與呼吸道合胞病毒那樣具有季節性。2020-2021年冬季，加州幾乎沒有任何流感病例。當時各地仍受到新冠防疫限制。2021-2022年，流感高峰期異常晚發生，並且出現在6月，而非往常的12月至3月期間。2022-2023年則出現異常早發生的流感浪潮與RSV病例異常急遽增加。

目前咳嗽人數增加，可能只是新冠疫情後、非典型呼吸道疾病流行季節出現的另一個例子。舊金山加大教授、急診醫師法西米(Dr. Jahan Fahimi)經常要求對有呼吸道症狀患者進行病毒檢測，期望當流感等疾病季節結束時，可對上呼吸道感染的最新狀況，有更多了解。

流感 檢測 疫情

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