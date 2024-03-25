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星巴克杯有安全隱患 緊急召回

記者徐蓓蓓／舊金山報導
星巴克杯子有安全隱患急召回。(消費品安全委員會Consumer Product Safety Commission提供)
星巴克杯子有安全隱患急召回。(消費品安全委員會Consumer Product Safety Commission提供)

星巴克咖啡的節日咖啡杯是很多人喜愛的節日禮物。但去年聖誕季星巴克售賣的一款Nestlé USA出品的咖啡杯近日卻被爆有安全隱患。如果放到微波爐加熱或是裝滿高溫飲料，這些杯子可能會過熱破裂、造成燙傷和割傷。

根據「消費品安全委員會（Consumer Product Safety Commission)」的消息，此次召回的杯子是帶有星巴克商標、金屬鍍膜的陶瓷馬克杯，有11盎司和16盎司兩個大小。大約有44萬500只杯子要被召回。

星巴克在2023年聖誕季售賣的四款禮品組合裡都包含這個杯子。四款禮品組合分別是：星巴克節日禮品組合—兩個馬克杯；星巴克經典熱可可和馬克杯；星巴克薄荷和經典熱可可及馬克杯；星巴克節日配方咖啡和馬克杯。

據悉，這款馬克杯已經發生12起過熱或破裂事故，導致了10起受傷事件，包括九起手指或手嚴重燙傷／起泡，一起手指割傷。其中一起事故最後需要醫治。

這些杯子在2023年11月到2024年1月間通過Target和Walmart在線上和實體店以大約10元、13元和20元的價格售賣。軍用零售網絡Nexcom也曾經出售過。

消費者被建議立即停止使用召回的馬克杯，可以在購買的地方退貨或是聯繫Nestlé USA要求全額退款。到購買的店鋪退貨，可以收到現金或禮品卡退款。在Nestlé USA線上退貨會收到一張支票。注意不需要收據也可以要求全額退款。

星巴克 咖啡 支票

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