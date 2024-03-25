歷史拼圖／棕枝主日 彰顯復活節信仰

2024年棕枝主日（Palm Sunday）是3月24日。（NBC 4）

復活節 即將到來，NBC 4電視台報導，2024年棕枝主日（Palm Sunday）是3月24日。根據「聖經」記載，棕枝主日也稱受難日，是為了紀念基督教對耶穌（Jesus）凱旋進入耶路撒冷的信仰，當時歡呼人群揮舞著棕櫚枝迎接他。棕枝主日也標誌著聖周的開始，也是基督教年中最神聖的一周，包括耶穌受難日，及他們對祂在復活節復活的信仰。

聖經中有四位福音書作者描述耶穌進入耶路撒冷的情況。儘管福音書各不相同，但根據專家說法，他們都同意「耶穌騎著一頭驢子或一匹小馬進入耶路撒冷。」

聖十字學院（College of the Holy Cross）宗教研究名譽教授皮爾斯（Joanne M. Pierce）寫到，聖經中意思為「小馬」的字，幾乎被專門用於指稱小驢。她並在一篇文章中寫道，「在基督教中，這種動物幾乎成為基督本人象徵，因它耐心地承受痛苦，負重他人。另一方面，馬往往與皇室、權力和戰爭聯繫在一起。」

在聖經棕枝主日的故事中，歡呼的人群沿路迎接耶穌，許多人丟下從田裡砍下來的綠葉樹枝。在約翰福音中，它們是棕櫚樹樹枝，象徵勝利與凱旋。

至於如何慶祝棕枝主日？根據德語大英百科全書（Encyclopedia Britannica），德語國家一些儀式過去常有騎著驢子的耶穌雕像。這些雕像被稱為Palmses，也是德語中的「棕櫚驢」。

在世界各地教堂，棕櫚樹經常被信眾帶回，有些教堂透過焚燒往年的棕櫚樹，用於製作聖灰，也就是大齋首日，又名聖灰禮儀日、聖灰星期三（Ash Wednesday）。