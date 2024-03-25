我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

社群博主吹捧改善失眠、便秘 保健品掀補鎂潮

加州出現20年來首宗山獅致命攻擊 兄弟檔1死1傷

歷史拼圖／棕枝主日 彰顯復活節信仰

編譯陳盈霖／綜合報導
2024年棕枝主日（Palm Sunday）是3月24日。（NBC 4）
2024年棕枝主日（Palm Sunday）是3月24日。（NBC 4）

復活節即將到來，NBC 4電視台報導，2024年棕枝主日（Palm Sunday）是3月24日。根據「聖經」記載，棕枝主日也稱受難日，是為了紀念基督教對耶穌（Jesus）凱旋進入耶路撒冷的信仰，當時歡呼人群揮舞著棕櫚枝迎接他。棕枝主日也標誌著聖周的開始，也是基督教年中最神聖的一周，包括耶穌受難日，及他們對祂在復活節復活的信仰。

聖經中有四位福音書作者描述耶穌進入耶路撒冷的情況。儘管福音書各不相同，但根據專家說法，他們都同意「耶穌騎著一頭驢子或一匹小馬進入耶路撒冷。」

聖十字學院（College of the Holy Cross）宗教研究名譽教授皮爾斯（Joanne M. Pierce）寫到，聖經中意思為「小馬」的字，幾乎被專門用於指稱小驢。她並在一篇文章中寫道，「在基督教中，這種動物幾乎成為基督本人象徵，因它耐心地承受痛苦，負重他人。另一方面，馬往往與皇室、權力和戰爭聯繫在一起。」

在聖經棕枝主日的故事中，歡呼的人群沿路迎接耶穌，許多人丟下從田裡砍下來的綠葉樹枝。在約翰福音中，它們是棕櫚樹樹枝，象徵勝利與凱旋。

至於如何慶祝棕枝主日？根據德語大英百科全書（Encyclopedia Britannica），德語國家一些儀式過去常有騎著驢子的耶穌雕像。這些雕像被稱為Palmses，也是德語中的「棕櫚驢」。

在世界各地教堂，棕櫚樹經常被信眾帶回，有些教堂透過焚燒往年的棕櫚樹，用於製作聖灰，也就是大齋首日，又名聖灰禮儀日、聖灰星期三（Ash Wednesday）。

復活節

上一則

洛杉磯市府缺工嚴重 妨礙市政推行

下一則

春假+通膨 洛杉磯縣油價今年首破5元

延伸閱讀

威廉凱特一家或離開倫敦過復活節 友：他受黛妃離世影響

威廉凱特一家或離開倫敦過復活節 友：他受黛妃離世影響
跟進好市多 多家大型零售業復活節不營業

跟進好市多 多家大型零售業復活節不營業
念念

念念
洋娃娃

洋娃娃
馬相伯：我是一隻狗，叫了一百年，還未把中國叫醒（下）

馬相伯：我是一隻狗，叫了一百年，還未把中國叫醒（下）
憶往／土耳其、希臘朝聖之旅 憶師英千里

憶往／土耳其、希臘朝聖之旅 憶師英千里

熱門新聞

Vincent吳為突圍獲取更多小費，只能在服務細節上花工夫。（圖／Vincent吳提供）

華人機場接送 內捲激烈服務出奇招

2024-03-20 02:20
房子門上或外牆若鑲釘這個銅質或木製立體膺標，有特定意義。（亞馬遜購物網）

美國房屋門上釘著這個標誌 代表屋主已履行這件事

2024-03-17 22:30
「神藥」風靡北美，解決身體56種問題。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱ 「神藥」風靡北美 解決身體56種問題？

2024-03-20 15:23
2019年時，謝爾頓清出母親家土霸王家具的舊照。（Flash Shelton提供）

遭「土霸王」占屋 找「討屋獵人」比請律師划算?

2024-03-17 20:50
果乾和堅果麵包口感紮實、配料豐富，且十分健康。（記者朱敏梓/攝影）

Trader Joe's新品手工麵包 知名烘培店新鮮直供

2024-03-20 17:11
47歲的聖伯納汀諾縣的勝利谷（Victorville）居民Samuel Pasillias。（河濱市警局）

南加牧師花數萬買兇殺害女兒男友 原因是？

2024-03-20 14:46

超人氣

更多 >
接送華人走線客 紐約電召車司機看盡心酸

接送華人走線客 紐約電召車司機看盡心酸
資深歌手鄭華娟離世 親友證實 親妹2年前才車禍驟逝

資深歌手鄭華娟離世 親友證實 親妹2年前才車禍驟逝
威廉凱特一家或離開倫敦過復活節 友：他受黛妃離世影響

威廉凱特一家或離開倫敦過復活節 友：他受黛妃離世影響
前解放軍上將「太子黨」劉亞洲 傳遭判無期徒刑

前解放軍上將「太子黨」劉亞洲 傳遭判無期徒刑
夢幻同框…劉嘉玲曬梁朝偉與孔曉振合照 網友直呼「美好」

夢幻同框…劉嘉玲曬梁朝偉與孔曉振合照 網友直呼「美好」