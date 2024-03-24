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FAIR計劃 被迫走向破產邊緣

編譯廖宜怡／綜合報導

隨著產物保險業者紛紛出走加州，作為加州屋主最後依靠的FAIR計畫，因為被迫承保愈來愈多失去傳統保險的物業，同時無法收取足夠的保費來彌補潛在的損失，正在被推向破產的邊緣。

加州FAIR計畫總裁羅奇（Victoria Roach）上周在保險委員會聽證會上表示，FAIR計畫承保的野火高風險地區的房屋和商業建築數量，從2019年的15萬4000棟增加了一倍多到現在的37萬5000棟，責任風險金額也從2018年的500億元激增為現在的3360億元。

羅奇說：「這些數字十分龐大，而且還在繼續增長。隨著這些數字快速攀升，我們的財務穩定性將受到更多質疑。這是一場賭博，我們離接受大規模稽查只差一步，因為我們手頭上的錢不多，但要承保的房屋數量太多了。」

聖荷西信使報（Mercury News）表示，FAIR計畫的財務不穩定性，已經成加州產物保險市場崩潰的附帶損害。加州史上20場最具破壞性的大火有14場發生於過去十年中，造成使用FAIR計畫的房屋數量快速增加，目前每個工作日都有約1000個申請提出。

加州最大產物保險公司State Farm去年宣布不再接受來自加州的新保單，震驚了市場，上周又投下另一顆震撼彈，宣布明年不再續簽加州7萬2000棟住宅和商業公寓大樓保單，這些被放棄的客戶預計最終也會加入FAIR計畫。

為了因應洛杉磯瓦茲區（Watts）發生騷亂後保險公司拒絕承保市中心企業的情況，加州於20世紀60年代制定了FAIR計畫。 FAIR計畫是一個由獲得加州授權的產物保險業者組成的非營利協會，目的在為因被認為風險過高導致保險公司拒保的物業提供臨時基本保險。

加州 保險 保費

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