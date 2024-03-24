房屋保險危機加劇 屋主陷困境

加州房屋保險危機加劇，讓許多家庭陷入困境。（取自Pexels）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，由於保險 業者開始限制承保範圍、完全退出加州 市場，或大幅提高保費 ，使得加州許多屋主面臨重新尋求新保險的挑戰。鑑於選擇很少、成本不斷增加，即使是非野火高風險地區的居民也陷入困境。有些居民表示，他們可能因此被迫離開長期居住的家園。

柏克萊：因住房密度不獲續約

去年9月，70歲的華森-蘭普雷（Dena Watson-Lamprey）和丈夫收到長期投保的產物保險公司Safeco來信，告知他們因為「住房密度」，他們位於柏克萊千橡樹區（Thousand Oaks）山坡上房屋的保單將不會獲得續約。

「住房密度」是什麼問題？保險經紀人解釋，這是Safeco認為他們在特定地區承保的房屋數量過多的意思。

之後，華森-蘭普雷開始找新保險公司，這才意識到，要找到新保險有多麼困難。她透過兩名保險經紀人、等待了數個月、打了無數通電話、花了數千元，得到的說法都是，保險公司只能為她的房子投保火災險以外的產物保險。

華森-蘭普雷最終無奈先向Aegis公司購買了沒有火險的保險，然後再向加州政府的FAIR計畫申請有補充火險的AAA保單。

華森-蘭普雷表示，他們擁有這棟房屋約20年，從來沒有向Safeco提出過索賠。

經過十幾周，華森-蘭普雷終於拿到了FAIR計畫的保單，儘管它只承保火災損失，但保費高達5700元。儘管尚有能力支付高昂的保費，但華森-蘭普雷表示，這次經歷讓她深深感覺「真的、真的被自己的州政府抛棄了。」

納巴谷：保險成本飆漲 選擇少

在位於納巴谷（Napa Valley）的房屋於2021年被Nationwide保險公司拒保後，哥特比（Mo Ghotbi）的產物保險保費就急劇上升。

最初，哥特比並不認為尋找另一家保險公司會是個大問題，只是預料保費會增加。結果，他雖然透過經紀人找到了一家名為Rivington Partners的保險公司願意承保，但一年保費大增為2萬2000元，而他過去Nationwide的保費從未超過8000元。

到了2023年，哥特比的房屋保險保費增加到每年3萬元，這種情況已發展成「難以持續」，因為這將使他的退休金變少。

為了降低保費，哥特比根據保險公司的建議，對房屋進行了一些降低火災風險的措施，除了移除樹木、增加防火空間、並在通風口加裝防止餘燼進入房屋的特殊防護網等。但顯然，這些措施並未能降低他的保費。

哥特比聯絡了多位保險經紀人，但一直無法找到更便宜的保單。哥特比表示，雖然他很想在加州退休，但他和妻子已經開始討論是否應該要賣掉房子、離開加州的問題。