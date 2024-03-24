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4月提案 加州領導人縮減赤字達協議

編譯組／綜合報導
州長紐森（Gavin Newsom）與加州參、眾議會達成初步共識，將共同致力於解決加州預算赤字，預訂4月提出方案。（路透）
州長紐森（Gavin Newsom）與加州參、眾議會達成初步共識，將共同致力於解決加州預算赤字，預訂4月提出方案。（路透）

加州州長辦公室指出，州長紐森（Gavin Newsom）、州參議會臨時議長麥圭爾（Mike McGuire）和州眾議會議長里瓦斯（Robert Rivas）對於解決加州預算赤字達成共識， 計劃縮減預算120億至180億元間，訂4月提出方案。

在三方發表的聲明中，州長紐森表示，由於眾議院和參議院的領導，加州正在採取一種平衡的方法，將大幅縮減預計的財政赤字。儘管由於去年聯邦稅款截止日期的延期而存在不確定性，但歷史性的儲備和財政責任，將確保一個滿足加州需求的平衡預算。按照紐森提出的2024-2025預算，預估赤字將達680億元，目前各方都在想方設法縮減此一赤字缺口。

州參議會臨時議長麥圭爾則指出，赤字問題嚴重，自1月份以來已增加了數十億美元，是我們必須立即行動、儘快縮小這一差額的原因；「我們愈快做出艱難的決定，我們愈能做好繼續全面預算工作的準備。」他指出，與紐森州長和里瓦斯議長合作推進這一早期行動預算方案，是一個全體齊心協力的過程；參議會已準備好進行投票，以完成這項初始任務。

州眾議院議長里瓦斯表示，州眾議會致力於一個審慎、透明的預算過程，保護辛勤工作的加州人民。他感謝與州長紐森和麥圭爾臨時議長的合作，將於4月初完成這一初步的預算方案，這是重要的第一步。他強調，州眾議會的預算工作將繼續進行，包括4月安排的20多個預算和監督聽證會，有許多艱難抉擇，是這項協調至為重要的原因。

預算 加州 紐森

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