FasTrak詐騙再起 又有新招誆騙司機

大都會交通委員會警示駕駛人，對接獲任何要求FasTrak付款的簡訊，持存疑態度；FasTrak不會透過簡訊與駕駛人溝通或要求付款。(圖取自Bay Area FasTrak臉書)

灣區 上個月發生一連串FasTrak欺詐案件，事隔一個月，詐騙現在又捲土重來，並以更狡猾手法與複雜陷阱新招式，企圖從沒有戒心駕駛人手中，騙取FasTrak費用。

過去一周，灣區各地區都有駕駛人收到冒充收費員發件人寄來短訊，引導他們前往數個詐騙網站的其中一個、支付FasTrak費用。

「舊金山紀事報」記者家人也收到詐騙簡訊，某一日晚間10時30分收到短訊：「與你最近FasTrak Express Lanes活動相關的3.95元費用。為了避免進一步罰款，請於2024年3月23日之前透過提供連結付款。」短訊並提供BayAreaFasTrak-express.com連結。

FasTrak詐騙網站抄襲仿照FasTrak官方綠色字樣與三角形標誌，並有一個付款連結。然而，詐騙聯結卻出現一個提示：在錯誤位置有一個美元符號(dollar sign)。

FasTrak的一般正常運作，是有FasTrak帳戶駕駛人，透過安裝在擋風玻璃上的轉發機器、或是在通過收費車道時被拍攝車牌照片，以電子方式支付通行費。沒有FasTrak帳戶者，則在攝影機拍攝到車牌後，會收到郵寄實體帳單。

灣區制定交通計畫與政策決定、並且營運七座州營橋梁的「大都會 交通委員會」(Metropolitan Transportation Commission)發言人古德溫(John Goodwin)表示，今年2月發生的FasTrak詐騙，是將駕駛人引導至在香港 註冊的網站；最新詐騙連結，則將駕駛人連結、轉至設在香港與俄羅斯等不同國家註冊的多個詐騙網站。

古德溫指出，另一個改變是，這次新詐騙簡訊拼字內容更好。他警示駕駛人，對接獲任何要求FasTrak付款的簡訊，持存疑態度；FasTrak不會透過簡訊與駕駛人溝通或要求付款。

大都會交通委員會敦促任何可能遭到簡訊詐欺者，考慮致電銀行或信用卡公司，或可致電FasTrak客服中心：877-BAY-TOLL (877-229-8655)舉報。同時，委員會技術人員正在處理相關詐欺案件，並嘗試關閉詐騙網站。