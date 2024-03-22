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7.2萬份產物保單 State Farm不續簽

編譯廖宜怡╱綜合報導
加州最大產物保險公司State Farm宣布，不再續簽加州3萬份個人產物保險保單和4萬2000份商業公寓保單。（網路影片截圖）
加州最大產物保險公司State Farm宣布，不再續簽加州3萬份個人產物保險保單和4萬2000份商業公寓保單。（網路影片截圖）

加州最大產物保險公司State Farm宣布，考慮到火災風險，他們計畫不再續簽加州約3萬份個人產物保險保單和約4萬2000份商業公寓保單。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，State Farm去年開始停止承保來自加州的新產物保單，隨後將加州原有客戶的平均保費調高了20%。如今，為了確保該公司能在加州具有「長期永續性」，State Farm又準備取消加州2%的現有保單。

State Farm在寄給加州保險廳長萊拉（Ricardo Lara）的不續保信中指出：「具有最嚴重野火和地震後火災風險，以及火災最好發地區的個人保單和房東火險保單（Dwelling Fire Insurance）都將不再符合續保資格。」

紀事報指出，State Farm不再續保4萬2000份商業公寓保單意味著，他們將完全退出加州商業公寓產物保險市場。公開文件顯示，State Farm 2023年7月向加州保險廳提出調漲商業公寓平均保費38.7%的要求，但保險廳裁定State Farm這項要求沒有數據支持，因此直到今年3月初才批准他們調漲保費23%。

State Farm指出，其他3萬份未能獲得續保的保單包括房屋保單、租賃保單和其他財產保單。

State Farm表示，受影響的個人產物保單持有人將從7月3日起陸續收到不續保通知，商業保單持有人將從8月20日起收到通知。這項決定目前僅適用於加州投保人，State Farm並未宣布會在其他州進行不續保行動。

State Farm稱，他們2022年全國虧損金額高達67億元，2023年虧損63億元。

加州保險廳副廳長梭勒（Michael Soller）表示，State Farm這項決定讓人對其財務狀況產生嚴重質疑，他們必須向監管單位做出解釋。

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