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柏克萊加大家長雇保安護學生 引熱議

編譯組／綜合報導
柏克萊加大的家長們因擔心校園安全，近期實施一項短期私人保安試點計畫，儘管不少學生及家長認為試點計畫獲得成功，但仍引發法律責任、私人保安執行權限及培訓不足等爭議。圖為柏克萊加大校園。（美聯社）
柏克萊加大的家長們因擔心校園安全，近期實施一項短期私人保安試點計畫，儘管不少學生及家長認為試點計畫獲得成功，但仍引發法律責任、私人保安執行權限及培訓不足等爭議。圖為柏克萊加大校園。（美聯社）

舊金山紀事報（SF Chronicle)19日報導了柏克萊加州大學（University of California Berkeley)近期的一項短期私人保安試點計畫，儘管不少學生及家長認為試點計畫獲得成功，但仍引發法律責任、私人保安執行權限及培訓不足等爭議。

紀事報報導，當黃昏籠罩著柏克萊加大校園時，身穿鮮黃色夾克的六名保安開始巡邏，儘管網球場上球彈跳著，人行道上擠滿了學生，但保安們清楚地意識到，這種興高采烈的場景可能掩蓋著潛藏在任何角落的危險。其中一位保安說，她會拿出手機記錄任何可疑事物的視頻。

柏克萊加大的家長們因擔心校園安全，近期實施一項短期私人保安試點計畫，儘管不少學生...
柏克萊加大的家長們因擔心校園安全，近期實施一項短期私人保安試點計畫，儘管不少學生及家長認為試點計畫獲得成功，但仍引發法律責任、私人保安執行權限及培訓不足等爭議。圖為柏克萊加大校園。（美聯社）

這些保安由家長聘請，由於對校園犯罪感到不安，因此籌集了4萬2000元進行私人巡邏的短期試點計畫，時間從3月6日至23日。每天晚上，他們從晚上6時30分到凌晨3時巡邏這所大學的範圍，包括聯誼會、宿舍和Telegraph Ave。由於他們未獲授權進入學校，保安們以在人行道步行或沿著道路騎自行車，提供護送學生回家的服務。他們避免肢體衝突，僅關注公眾的互動，並在目睹嚴重犯罪行為時撥打911。到目前為止，這些「安全熊大使（SafeBears ambassadors）」已為49人提供安全護送服務。截至3月18日，他們尚未干預任何騷亂。

在某種意義上，這項計畫取得了成功。家長們的想法是：加強柏克萊加大現有的校警，與有牌照的、手無寸鐵的、顯眼的大使一起工作，這是一項他們希望最終由納稅人和學費支付的服務。

一些官員和法律觀察家則批評這個計畫，認為這些保安沒有經過加大校警隊的審查，如果他們傷害了人，家長們可能會承擔法律責任。然而，許多同學歡迎在街上多一雙眼睛。「我曾見過有學生被持刀追趕，」高年級生Salvador Bravo指著馬丁尼茲公寓 （Martinez Commons）外的庭院說，這是一個至少發生過一次襲擊的宿舍。

家長組織者和安全熊（SafeBears）會長傑塔尼（Sagar Jethani）表示，這些保安填補了一個關鍵的空白。他指出，「在我們看來，第一個問題是加大校警隊（UCPD）警官的不足；校園內外看不到足夠的安全人員；」「這就是我們試點計畫的設計目的」。UCPD發言人尚未回覆評論。

傑塔尼指出，2022年三號宿舍外發生槍擊事件後幾周，家長們建立了一個網站和Facebook群組，成為安全熊非營利組織的支撐結構。他們開始遊說爭取各種保護措施，包括在宿舍周圍設置柵欄和更好的照明，夜間為學生提供打折的叫車費用、建立一個專門的安全改善基金以及這項安全大使計畫。

柏克萊加大法學教授西蒙（Jonathan Simon）說，Telegraph Ave槍擊的事件刺激了家長，對流浪者營地、民眾騷亂，及偶爾有闖入者在學生宿舍中徘徊的報告感到擔憂。上個月，執法人員在周五晚上封鎖校園，因為一名男子在Lower Sproul Plaza向空中開槍。

對西蒙來說，私人保安除了大學對承包商的不信任外，還存在其他缺點，因為加大警方沒有機會挑選或培訓他們；在校園附近增加的巡邏可能會將犯罪推向市中心；如果保安發生衝突，更令人擔憂的是法律責任問題。

柏克萊加大管理人員表示，他們將安全視為首要任務，已採取措施強化安全，例如招募警員、安裝監視攝像頭、夜間接駁服務，以及一個主要由學生運營的天黑陪同同學回家計畫等。此外，柏克萊加大社區通報系統使人們對犯罪變得極度警覺。上周二，全校各處的手機都收到了一則警方警報：一名戴面具的歹徒從物理大樓附近的灌木叢中跳出來，揮刀索要受害者的背包。

傑塔尼表示，這一事件證實了他的觀點，在「警力不足的環境」中，經常在背包中放著筆電的學生是「目標」。他希望大學管理人員在試點計畫結束前能夠認識到私人保安的價值。

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