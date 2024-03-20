米慎高中多低收 升學率完勝名校

低收入學生居多的米慎高中加大錄取率完勝名校洛威爾高中。（美聯社）

洛威爾高中（Lowell High School）通常被視為舊金山公立高中皇冠上的明珠，是一所學術氛圍濃厚的學校，將學生送入最好的大學。然而，同城另一所高中的加州大學 錄取率才是最高的。

獲此殊榮的是米慎高中（Mission High），根據據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）的數據分析，該校申請加州大學的學生中，至少有 92% 的人被加州大學錄取，遠遠超過洛威爾高中的 79%；而且他們進入競爭最激烈的校園的比率也高於一般公立學校。

在州內居民中，洛杉磯加大 （UCLA）和柏克萊加大 （UC Berkeley）是最難被錄取的加大校園，錄取率分別為 9% 和 15%。洛威爾的錄取率與全州的錄取率（7% 和 14%）非常接近，但米慎高中的錄取率明顯更高：在申請洛杉磯加大的 77 名學生中，有 12 人（16%）被錄取；在申請柏克萊加大的 90 名學生中，有 39 人（43%）在 2023 年秋季學期被錄取。

然而，洛威爾高中申請加州大學系統的學生人數遠遠多於米慎高中：在洛威爾 688 名高三學生中，有 598 人（占 87%）在 2023 年申請了加州大學，而在米慎高中的 277 名高三學生中，只有 114 人（占 41%）申請了加州大學。

專家說，米慎高中的成功表明，低收入高中可以克服機會差距。據幾位接受「紀事報」採訪的學生說，來自學校的各種支持帶來了巨大的變化。

在米慎高中，輔導員會在一個班級待上四年，一旦一個班級畢業，他們就會回到九年級。這種制度讓每位輔導員都能在學生開始申請大學之前儘早了解學生、學生的家庭、學生的優勢和面臨的挑戰。有了這些關係，他們就能更好地幫助學生找到最適合他們的學校。

除此之外，學生還可以在任何時間，包括午餐時間和放學後，到諮詢辦公室諮詢問題或尋求幫助。

針對高年級學生，舊金山聯合學區區（SFUSD）的其他八所高中（包括洛威爾高中）學校開設了一門名為 「AVID 」的課程，專門幫助學生完成申請和經濟援助程序。但在米慎高中，除了高年級選修課外，AVID 課程的其他部分也被整合到各年級的必修課中。

米慎高中幫助學生們了解大學錄取過程中錯綜複雜的情況，決定如何最好地脫穎而出的策略，包括決定選修哪些課程、參加或開始哪些活動，以及如何最好地講述自己獨特的故事，使學生更加自信和自在。