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想保產險困難多 FAIR Plan成備胎

編譯胡立宗╱綜合報導
Susan Bookheimer的家被認定火災風險高，因此房屋保險年費大漲1萬9000元。（取自KABC報導）
Susan Bookheimer的家被認定火災風險高，因此房屋保險年費大漲1萬9000元。（取自KABC報導）

加州居民近兩年的危機之一是越來越難買到房屋保險，不少人要不是保費大漲，就是直接被告知不再續約。走投無路的民眾只能選擇加州「FAIR Plan」，但是只能保火險且費用又高，更何況想要投保的人眾多，等候期之長讓人心焦。

KABC電視台的Eyewitness News走訪民眾，住在洛杉磯縣卡拉巴薩斯市（Calabasas）的Susan Bookheimer說，保險商根本不在乎保戶能不能負擔，一口氣就說年費要漲1萬9000元，但尋求替代方案的她卻處處碰壁，各大保險商沒有一家要保，「很多連聽她解釋都不願意 」。

上漲的原因是住家起火風險偏高，Susan Bookheimer確實把庭院清理了一遍，才終於找到一家願意賣的，但最近也開口要漲。她說她算很幸運的，因為很多人就是沒了保險、也不知該怎麼辦。

保險商看壞加州市場的最大原因正在賺不到錢。2017、2018兩年破紀錄的山火災損，導致保險公司大虧，單是2018年11月，理賠金額就超過120億元。保險公司開始退保，疫情期間雖然稍緩，但2021年的退保件數又開始回升。未來天災還會越來越多的預期心態下，State Farm、Allstate等業者陸續退出加州。

洛縣縣委巴格（Kathryn Barger）受訪時說，遭遇拒保的選民電話多到接不完，而且很多人都照保險公司的要求清理庭院，卻還是不能續約，這讓他們覺得公司只是想盡辦法拒絕。

KABC試圖訪問加州保險廳長萊拉（Ricardo Lara），但沒有回應，巴格則說她正在要求萊拉解決問題。她說，保險廳（Department of Insurance）管理這些業者，但業者還是想方設法退出加州市場，萊拉應該拿出具體作為。

房屋保險年費大漲1萬9000元的Susan Bookheimer。（取自KABC...
房屋保險年費大漲1萬9000元的Susan Bookheimer。（取自KABC報導）

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