隱私法新規 企業AI審核須員工同意

加州正在研擬AI管制新法。（報系資料照片）

「加州 隱私法」（California Privacy Rights Act）2020年底實施，負責制定AI 規範的隱私保護署（Privacy Protection Agency）仍在趕工，最終版本可能要到2025年才能出爐。但是近日以3比2通過的部分條文，卻對年營收2500萬元以上的業者影響深遠，特別是雇主在使用AI技術協助判定前，必須獲得員工明確同意。

為了保護員工、客戶與學生的權益與個資，新規要求營收超過門檻的企業都要遵守，緩衝期為24個月。以加州為大本營的科技巨頭Amazon、Google、Meta，已對保護署先前草擬的條款表達過不滿；非營利媒體CalMatters認為，新規可能讓他們更加不爽，因為新規管的更寬；但倡議團體卻認為新版讓步放水。保護署訂7月再次表決。

本次通過的條文重點在於：

•影響加州人生計的事項，包括工作津貼、升降職與就業機會，以及住宅、保險、醫療、學籍，使用AI輔助判定前，必須獲得當事人同意。其例之一為，如果雇主要在面試時藉由AI判定應徵者的個性與情緒穩定度，必須獲得同意，且業者不得歧視拒絕者。

•當個人同意機構使用AI工具後，企業等機構必須明確告知個資的使用方式，以及預測、評估的詳細過程。同時，第三方承包商，如Uber的駕駛、外送員，也可以得知風險評估的細節。

CalMatters指出，充分揭露是避免濫用與歧視的最好辦法，不只職場，住屋、醫療、教育上，個資運用方式的揭露也很重要，歐盟最快幾個月內就會通過類似加州的法規。

不過，反對新版的聲音來自兩方，一是隱私權倡議團體，二為隱私保護署的委員。超過20個工會與社團認為，新版大幅讓步，不同於加州勞工聯盟（California Labor Federation）與柏克萊加大 Labor Center的建議草案，在徵得同意的事項上給業者太多鑽漏洞的機會。

另外委員Vinhcent Le、Lydia de la Torre、Alastair Mactaggart都表示不同擔憂，包括漏洞明顯、定義太鬆，還有這些影響深遠的條文應該獲得全數同意才能納入草案。不過委員Jeffrey Worthe則說，目前只是同意公開內容，方便公眾參與討論，還不到定案的時候。

同時，柏克萊Labor Center主任Annette Bernhardt也在公聽過程明確告知委員，在個人隱私的保護之外，雇主利用AI監控員工的風險更大，特別是中小型公司利用AI技術，偷偷記錄員工一舉一動。