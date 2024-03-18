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暖化影響農業用水 加州10年內年增4.4%

編譯林思牧╱綜合報導
加州農業近年多需4.4%灌溉水 主因是氣候暖化。（美聯社）
加州農業近年多需4.4%灌溉水 主因是氣候暖化。（美聯社）

加州的農業對美國的貢獻極大，也是加州重要的產業，每年的產值高達500億元。一項由聯邦出資進行的分析發現，過去十年中加州農業帶的用水量，比起這段時間之前的30年，平均每年多出4.4%，主要的原因是氣候暖化造成的乾旱與蒸散。

這項由聯邦幾個單位出資的研究計畫，是由加大麥賽德分校(UC Merced)的工程學院執行，把最近十年的聖荷昆谷(San Joaquin Valley)農業需水量，與之前30年的需水量做比較，並設法分析增加的原因。聖荷昆谷是南北長約250哩、東西寬約30哩的盆地狀區域，是全世界物產最富饒的地區之一，從沙加緬度南邊往南延伸到貝克斯菲(Bakersfield)。加州農業生產量最大的十個縣，有七個縣在此處。

美國生產的水果和堅果，有三分之一以上出自加州，這是聯邦重視加州農業水資源的主因。最近兩年雨水豐沛，聖荷昆谷農業戶向水利單位要求的水量比較少些。但2021那個乾旱年，農業戶要求的供水量比往常多出12.3%，增幅相當可觀。

氣溫高會讓植物與土壤的蒸發增多，這是最普通的常識，氣候暖化不僅讓供水量必須增加，同時因為它所造成的乾旱，使得降雨量連年不足，譬如過去的十年中，發生了兩次連續好幾年的旱災，令加州的農業遭受兩面夾攻。

如果用實際的數字來描述每年4.4%的需水增加量，那就是58萬2000畝呎。如果你到過優勝美地國家公園的哈奇哈奇水庫(Hetch Hetchy Reservoir)，那是該水庫蓄水量的兩倍之多。因為氣候暖化造成的高度蒸散，聖荷昆谷農業帶多損失了這麼多水。

聖荷昆谷最重要的農產品有杏仁、開口笑(pistachios)、釀酒葡萄、柑橘類和棉花。為了減少水分蒸散，很多農民改用滴水灌溉方式。有些則改種耐旱的作物，譬如洋蔥、蒜頭和胡蘿蔔。有些作物既費水又廉價，譬如給牛羊吃的苜蓿，很多農家不再種這類植物了。

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