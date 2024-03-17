我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

愛玩的領導者 楊燿宏在矽谷打造「台灣接班梯隊」

影／四川森林大火 連400多公里外的成都「天都黃了」

加州山火嚴重程度 緊盯三變數

編譯廖宜怡／綜合報導
科學家表示，儘管加州過去兩個冬季雨水豐沛，但多個關鍵因素將決定今年火災季節的嚴重程度。（美聯社）
科學家表示，儘管加州過去兩個冬季雨水豐沛，但多個關鍵因素將決定今年火災季節的嚴重程度。（美聯社）

加州今年連續第二個冬季降下高於平均值的雨量，許多人寄望這個現象能為加州帶來一個相對較為平靜的火災季節。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）指出，加州2023年共有約32萬畝土地遭到野火焚燒，遠低於五年平均的170萬畝，部分要歸功於上一個冬季出現的暴風雨，大量雨水使多年乾旱的土地恢復了生機，內華達山脈（Sierra Nevada）的積雪在溫暖月份融化後也提供了額外的水份。加州這個冬季也十分潮濕，大大降低了未來幾個月出現野火的機率，目前也沒有看到春季可能出現大規模野火活動的跡象。

不過，科學家表示，儘管未來幾個月前景看好，但要下斷言現在為時過早。以下是將決定今年加州山火嚴重程度的關鍵因素：

是否脫離乾旱

聖荷西州立大學野火跨學科研究中心（Wildfire Interdisciplinary Research Center）主任克雷蒙茲（Craig Clements）說：「目前看來，我們現在處於一個野火發生率低於正常的季節，但這種情況可能改變。對於火災季節來說，4月和5月是非常關鍵的時刻。」

北加州地域協調中心（Northern California Geographic Area Coordination Center）3月1日公布了未來四個月的展望報告，認為從3月到5月加州發生野火的機率很低。

美國乾旱監測報告（U.S. Drought Monitor）表示，加州目前野火發生率很低的原因之一是，加州已經脫離了乾旱一段時間。地域協調中心的北方運作預測服務部門（Northern Operations Predictive Services）火災氣象學家瓦賀特（Brent Wachter）表示，沒有跡象顯示乾旱短期內會在加州捲土重來。

當心野火燃料

經歷過潮濕的冬季，加州防火廳（Cal Fire）隊長布魯諾（Chris Bruno）發現，森林裡的雜草、樹枝和灌木叢等植被生長速度驚人。在夏季，這些新生的植被可能還太潮濕無法點燃，但到了秋季，它們可能變乾，提高引發火災的風險。

最大的未知數是未來幾個月的天氣狀況。

聚焦未來天氣

加大推廣教育中心（UC Cooperative Extension）林業顧問寇克（Susie Kocher）指出，一些不幸的情況可能讓草叢變成加州的火藥庫。

寇克說：「儘管我們已經獲得充分的水份，但只要經歷幾次大熱浪，因為充足水份大量生長的植被可能很快就變乾，導致火災季節提前報到。」

加州 舊金山 山火

上一則

議會報告：低薪群眾以青壯年居多

下一則

印第安納州5歲男童箱屍案 母涉謀殺洛縣被捕

延伸閱讀

加州女性國會議員減少 漸被男性取代

加州女性國會議員減少 漸被男性取代
基於種族國籍最多…加州反仇恨熱線 1年舉報逾800起

基於種族國籍最多…加州反仇恨熱線 1年舉報逾800起
47號提案改革版已收集逾50萬簽名 11月可望公投

47號提案改革版已收集逾50萬簽名 11月可望公投
永久限水新政策 加州修正放寬

永久限水新政策 加州修正放寬
屋崙快餐員工 慶快餐議會成立

屋崙快餐員工 慶快餐議會成立
outta pocket 加州最受歡迎的俚語

outta pocket 加州最受歡迎的俚語

熱門新聞

爾灣市某Trader Joe’s上架一整車的迷你環保袋，數十名顧客一擁而上開始搶購，很多人一下抓了五六個袋子。（視頻截圖）

Trader Joe's迷你環保袋半小時搶光 下次進貨等半年

2024-03-09 17:37
兩名竊賊在屋內將監控損壞。（ABC7）

南加華人家遭洗劫七小時 損失財物15萬元

2024-03-12 15:28
橙縣衛生局首席醫療官Regina Chinsio-Kwong分享兩年前確診乳癌的經歷。（記者蕭迪玉╱攝影）

南加最富橙縣 50歲以下患癌率最高 原因是...

2024-03-12 20:18
洛杉磯縣高等法院近日對一場長達20年的爭產案作出裁定，該案100億美元的判決金額使之成為洛杉磯縣歷史上最大的判決之一。（取自Pexels）

南加亞裔5兄弟爭產20年 其中1人被判賠100億

2024-03-10 15:20
被告Germarcus Lamar David被判一級謀殺罪。(FOX11)

夫妻不和 洛城男連開20槍 殺4兒女和岳母

2024-03-14 17:23
Bella性格溫順，外表招人喜愛，無論是抱是親握爪都來者不拒。（記者張宏／攝影）

影／華人撿野生哈士奇回家養 兩個月逃家至少10次

2024-03-12 18:58

超人氣

更多 >
凱特去哪兒了？修圖風波後 威廉王子首談妻子

凱特去哪兒了？修圖風波後 威廉王子首談妻子
洛縣法醫屍檢報告出爐：李梅被斬首時可能還活著

洛縣法醫屍檢報告出爐：李梅被斬首時可能還活著
「我要下飛機」波音吹哨人寧在機場消磨整天 也不願搭737 Max上青天

「我要下飛機」波音吹哨人寧在機場消磨整天 也不願搭737 Max上青天
悶聲發大財 4星座很低調但財運很好 你上榜了嗎？

悶聲發大財 4星座很低調但財運很好 你上榜了嗎？
照騙門後堅持神隱 凱特沒戴婚戒遭傳婚變 密友曝「這時候」公開露面

照騙門後堅持神隱 凱特沒戴婚戒遭傳婚變 密友曝「這時候」公開露面