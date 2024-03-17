加州山火嚴重程度 緊盯三變數

科學家表示，儘管加州過去兩個冬季雨水豐沛，但多個關鍵因素將決定今年火災季節的嚴重程度。（美聯社）

加州 今年連續第二個冬季降下高於平均值的雨量，許多人寄望這個現象能為加州帶來一個相對較為平靜的火災季節。

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）指出，加州2023年共有約32萬畝土地遭到野火焚燒，遠低於五年平均的170萬畝，部分要歸功於上一個冬季出現的暴風雨，大量雨水使多年乾旱的土地恢復了生機，內華達山脈（Sierra Nevada）的積雪在溫暖月份融化後也提供了額外的水份。加州這個冬季也十分潮濕，大大降低了未來幾個月出現野火的機率，目前也沒有看到春季可能出現大規模野火活動的跡象。

不過，科學家表示，儘管未來幾個月前景看好，但要下斷言現在為時過早。以下是將決定今年加州山火 嚴重程度的關鍵因素：

是否脫離乾旱

聖荷西州立大學野火跨學科研究中心（Wildfire Interdisciplinary Research Center）主任克雷蒙茲（Craig Clements）說：「目前看來，我們現在處於一個野火發生率低於正常的季節，但這種情況可能改變。對於火災季節來說，4月和5月是非常關鍵的時刻。」

北加州地域協調中心（Northern California Geographic Area Coordination Center）3月1日公布了未來四個月的展望報告，認為從3月到5月加州發生野火的機率很低。

美國乾旱監測報告（U.S. Drought Monitor）表示，加州目前野火發生率很低的原因之一是，加州已經脫離了乾旱一段時間。地域協調中心的北方運作預測服務部門（Northern Operations Predictive Services）火災氣象學家瓦賀特（Brent Wachter）表示，沒有跡象顯示乾旱短期內會在加州捲土重來。

當心野火燃料

經歷過潮濕的冬季，加州防火廳（Cal Fire）隊長布魯諾（Chris Bruno）發現，森林裡的雜草、樹枝和灌木叢等植被生長速度驚人。在夏季，這些新生的植被可能還太潮濕無法點燃，但到了秋季，它們可能變乾，提高引發火災的風險。

最大的未知數是未來幾個月的天氣狀況。

聚焦未來天氣

加大推廣教育中心（UC Cooperative Extension）林業顧問寇克（Susie Kocher）指出，一些不幸的情況可能讓草叢變成加州的火藥庫。

寇克說：「儘管我們已經獲得充分的水份，但只要經歷幾次大熱浪，因為充足水份大量生長的植被可能很快就變乾，導致火災季節提前報到。」