電腦模擬災難定保費 加州有意採行

加州險廳長萊拉)宣布新計畫，有意讓保險業者用「可能的未來災難電腦模型」計算保費。（美聯社）

為了紓解加州 的房屋保險 危機，保險廳長14日(周四)宣布新計畫，有意讓保險業者用「可能的未來災難電腦模型」計算保費 。這和目前的未來保費計算方式大不相同。但如果不有所改變，保險公司可能會繼續出逃。

為了不讓保險公司任意提高保費，加州州民在1989年投票通過103號提案(Proposition 103)，保險公司必須依據過去20年的理賠數據來給屋主訂保費。但是近年來氣候暖化給加州帶來許多大規模野火，加州歷史上損失最大的20宗野火，有14宗是發生在過去十年之中。

另外，通膨高漲讓重建房屋的成本大增，有些保險公司考慮到賺錢難、賠錢容易，開始撤出加州市場。沒有完全撤出的，也不再續保野火風險高的地區。被棄保的居民發現，他們找不到願意保他們的保險公司，最後只能保強制性、只保最少額度的保險，而這種保險比先前的至少貴三到四倍。加州的房屋已是全國最貴，野火風險高的地區保費驚人，令這些屋主苦不堪言。

為了讓保險公司不要出逃，加州保險廳長萊拉(Ricardo Lara)過去一年來在規畫對保險公司比較有保障的費率制度，他在14日公布了他的新計畫。保險廳長是民選官員，目前是萊拉廳長的第二任。以目前保險費率與保單難求的情況，這是吃力又不討好的工作，不過萊拉似乎甘之如飴。

萊拉指出：「大家不能續循以前的方式，只用歷史資料來給未來訂費率，我的策略是把保險市場現代化，用電腦的災難模式來給房屋訂保費，好能讓消費者有更多的選擇，保險廳的專家會以獨立、透明的方式審核保險公司的費率申請，不讓保險公司漫天要價，但也要讓保險公司有利可圖。這就是加州法律的『磐石原則』(bedrock principle)。」

當初主筆103號提案的羅森菲爾(Harvey Rosenfield)是「消費者看門狗」(Consumer Watchdog)組織的創始人，他表示：「災難模型已在颶風頻仍的佛州使用，但並沒有減輕佛州的保險危機，我並不是反對採用電腦災難模型，而是它必須是很透明的在運行。」