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臉書鎖帳戶頻發 39名州檢察長關切

編譯陳盈霖／綜合報導
包括斯奈德在內許多臉書用戶帳號被鎖，加州總檢察長邦塔要求臉書加強保護用戶帳號。（CBS電視台畫面）
包括斯奈德在內許多臉書用戶帳號被鎖，加州總檢察長邦塔要求臉書加強保護用戶帳號。（CBS電視台畫面）

CBS電視台報導，有鑒於全國許多臉書（Facebook）用戶發生帳戶遭鎖，無法存取照片和過去保存回憶的發文，包括加州檢察長邦塔（Rob Bonta）在內全國許多州總檢察長，要求臉書加強保護用戶免受帳號被鎖困擾。

用戶斯奈德（Sallie Snyder）表示，「我仰賴臉書回顧我過去的事情，包括2017年腦損傷之前的生活」她說，「我的記憶中有許多空白，我根本不記得事情。」去年11月，臉書禁用斯奈德自2008年以來擁有的帳戶，稱其不符合社群標準，但她無法聯繫臉書代表了解到底發生什麼事。

Meadow Vista的麥克奈里（Stacie McNally）本想從臉書回顧九年前被診斷出白血病的發文，無奈發現帳戶也被鎖定。「我喜歡看看我過去的想法，提醒自己走了多遠」她說。

在許多案例中，臉書跳出的訊息均警告「您的帳戶將永久刪除」，「若您認為您的帳戶被錯誤停用，您有30天時間提交更多資訊（包括帶照片的ID）以供審核。」然許多人提交資訊後並未收到回覆，帳戶也無法重啟。CNET的薩斯蒙（Joan Solsman）證實，臉書並無可提供用戶撥打的電話號碼。

如今邦塔與其他39名總檢察長表示，該公司可以且需做得更好，以保障用戶。「臉書和Instagram用戶花數年時間在這些平台建立他們個人和職業生活，帳戶被不良行為者接管對他們來說是痛苦、昂貴且耗時的事。」

邦塔指出，在許多用戶開始通報這些問題時，臉書的公司Meta正解僱1萬1000名員工，其中許多員工的工作與安全相關。各州希望就此問題與Meta舉行正式會議。

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