電費飆漲 恐嚇跑電動車買家

專家表示，電費費率不斷調漲，可能影響民眾購買電動車的意願。圖為舊金山一名華裔電動車車主在家為車充電的情形。（美聯社）

為了因應氣候變遷，加州 不斷鼓勵居民購買電動車 ，並計畫在2035年停止銷售新燃油車。然而，在太平洋瓦電（PG&E）今年再調漲費率20%後，民眾每個月要付的電費愈來愈高，因為汽車充電是他們日常最大的用電項目之一。而且，這個趨勢不太可能在短時間內停止，因為州政府正在考慮允許太平洋瓦電進一步調漲費率。

住在核桃溪的工程師波爾（Austin Ball）擁有一輛特斯拉 Model 3，今年的PG&E帳單費用比去年高出一倍多。

另一位住在拍達路瑪（Petaluma）的特斯拉Model Y車主班爾（Davinder Banger）表示，他今年在超級充電站（Supercharger）每充一次電大約要花20元，但過去只需10到14元之間。不過，他表示，雖然電費明顯上漲，但與過去駕駛燃油車相比，現在還是比較省錢。

灣區智庫「能源創新」（Energy Innovation）電氣化政策分析師康尼斯（Jack Conness）表示，一輛豐田Camry加滿油後大約可行駛506哩，成本約73元。他利用太平洋瓦電和美國能源部資訊管理局的數據來計算，特斯拉Model 3行駛相同距離的充電費約32元，而雪佛蘭Bolt的充電費為43元，代表特斯拉Model 3車主可省41元，雪佛蘭Bolt車主可省30元。

然而，根據考克斯汽車（Cox Automotive）的一項研究，截至今年1月，儘管電動車的維修和能源成本較低，但一輛新型電動車的平均成本還是比傳統燃油車高出2039元。

汽車電氣化支持者擔心，不斷上漲的電費可能導致人們不願放棄汽油車。

柏克萊加大哈斯商學院能源能研究院（Energy Institute）經濟學家柏倫斯坦（Severin Borenstein）表示，不斷上漲的電費可能會嚇跑擔心電費的潛在電動車買家。他說：「我們正在阻止人們做我們需要他們做的事。」

非營利組織「公用事業改革網路」（Utility Reform Network）執行董事托尼（Mark Toney）表示，公用事業費率上漲「造成的影響遠不止家庭預算」。他說：「我們必須了解費率上漲對氣候變遷將造成哪些影響。」

太平洋瓦電費率的上漲影響美國許多電動車駕駛人。太平洋瓦電表示，全美約七分之一的電動車使用他們在加州的電網充電。

洛斯阿圖山（Los Altos Hills）居民史密斯是電動車早期使用者，他注意到，他今年的太平洋瓦電費用比過去高得多。

不過，史密斯說：「電動車最大的財務優勢是節省能源費用，駕駛次數愈多，節省的費用就愈多。一旦節省的費用不再像過去那麼多，那人們就會觀望。」