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加州初選投票率低主因 日益分裂政治氛圍、選票上相對乏味競爭

編譯組／綜合報導
在選民人數逾50萬的12大縣中，註冊選民最多的洛杉磯縣投票率為23%。圖為在洛杉磯漢默博物館投票中心排隊等待投票的選民。(路透)
在選民人數逾50萬的12大縣中，註冊選民最多的洛杉磯縣投票率為23%。圖為在洛杉磯漢默博物館投票中心排隊等待投票的選民。(路透)

巴沙迪那星報(Pasadena Star-New )報導，加州初選的選民投票率可能成為有紀錄以來最低之一。

截至上周五(3月8日)，根據加州州務卿辦公室初步數據，全州僅有20%的註冊選民參與了3月5日「超級星期二」的初選。依據3月11日上午的更新，全州投票率則達26%。到4月12日認證之前， 這個數字會實時更新。依照程序，縣選舉官員須在4月2日前核實選民簽名，並向州務卿辦公室報告結果，州務卿須在選舉後38天內對結果認證。

由於郵寄的選票只要在「超級星期二」之前郵戳，並在選舉日後七天內收到，將在接下來的幾天繼續計入。州務卿辦公室估計，還有約273萬張選票待計入。儘管如此，這些尚未計入的選票不太可能對投票率的預測產生太大影響，初選投票率可能創下歷來最低之一。 州務卿韋伯(Shirley Weber)說：「正確處理比快速處理更為重要。」

根據州務卿辦公室統計，全州註冊選民約 2207萬7300人，至3月11日已開出578萬票；目前投票率最高的是選民人數只有2412人的賽拉(Sierra)，達59%；最低的是聖比尼度( San Betino)，投票率僅11%。

在選民人數逾50萬的12大縣中，選民最多的洛杉磯縣投票率為23%，第二多的聖地牙哥縣較高，達33%，第三大的橙縣也有31%；北加州矽谷所在聖他克拉拉縣，投票率30%；舊金山縣43%的投票率則是12大縣中最高。

加州2020年總統初選也是在「超級星期二」舉行，那一年初選的州內選民投票率接近47%。今年，也是在「超級星期二」，同在總統大選年，是什麼導致了這次如此低迷的投票率？政治專家分析，日益分裂的政治氛圍和選票上相對乏味的競爭兩大主因。

儘管初選提早舉行，但在2月初寄給選民的選票寄出時，總統初選結果幾乎已經確認。很明顯，2024年的競爭將是總統拜登和前總統川普之間的再次對決。

長堤州立大學政治學教授萊塞尼(Matt Lesenyie)表示，加州的美國參議院席位是最大的競爭所在，但即使如此，在選舉日之前，情況似乎也已底定。即使是四位頂尖候選人之間的辯論：民主黨國會眾議員謝安達(Adam Schiff)、芭芭拉‧李(Barbara Lee)和波特(Katie Porter)，以及前洛杉磯道奇隊成員、共和黨人加維(Steve Garvey)，也沒有煙火氣或特別有爭議的候選人。

萊塞尼說，「投票率下降的核心原因是：在候選人的名單上沒有一場轟動的競選活動；」「如此很難吸引我們的注意力，選票上最熱門、最重要和最昂貴的競爭顯得太冷清了。」

此外，受惠於加州共和黨去年的一項規則變更，川普將囊括加州的全部169名黨代表。在「超級星期二」失利後，南卡羅萊納州前州長海理(Nikki Kaley)宣布退出共和黨總統初選。

歐巴馬政府時期的前聯邦選舉委員會主席拉維爾(Ann Ravel)認為，另一個讓選民可能待在家中的原因是當前政治的氛圍。「人們可能沒有動力去投票，或者可能存在我看到的問題——不僅在全美，而且在加州，有太多的分裂，這可能會使人們不想去投票，」 拉維爾補充說，他特別擔心的是年輕選民的投票率低。她說：「人們缺乏投票動機，或者認為這不會產生影響，這對我們的國家確實是一種損害。」

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