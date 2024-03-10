紐森一號提案陷膠著 僅領先0.1%

加州州長紐森希望透過第一號提案幫助生活於街頭，濫用藥物的無家可歸者。（KTLA 5）

洛杉磯日報報導，根據州務卿辦公室8日下午提供的選舉最新結果，第一號提案（Prop. 1），加州 州長紐森 （Gavin Newsom）的64億元「精神健康護理和戒毒治療改革以及建設治療場所和住房債券」（Mental Health Care and Addiction Treatment Reform & Bonds to Build Places for Treatment and Housing）僅以0.1%優勢領先，50.1%選民支持，49.9%反對。

該提案是這次初選，洛縣 幾場勢均力敵競選的其中之一。其他如洛杉磯縣政委員選舉，現任者米切爾（Holly Mitchell）、韓珍妮（Janice Hahn）和巴格（Kathryn Barger）票數均明顯超過對手。

第四選區韓珍妮8日自行宣布當選，她以57%得票率領先對手，前洛縣警局局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）得票率29%，派洛斯福德斯（Rancho Palos Verdes）市長John Cruikshank以14.2%得票率居第三。

洛縣檢察長選舉中，現任者賈斯康（George Gascon）與準備嚴厲打擊罪犯的共和黨籍前聯邦助理檢察官霍克曼（Nathan Hochman）將在11月決選中一較高下。

外界關注的加州聯邦參議員選舉，根據包括紐約時報、美聯社等多家媒體稱，聯邦眾議員謝安達（Adam Schiff）和共和黨籍，前棒球明星加維（Steve Garvey）拿到11月決選入場券。

然眾所矚目的第一號提案結果，恐須幾天甚至幾周才能確認。紐森將該提案視為「修復我們破碎的心理健康系統，替那些生活在街頭，遭受藥物濫用之苦者提供他們所需護理」的一種方式。

該提案首先撥款44億元資助1萬個心理健康床位，並撥款20億元用於無家可歸者住房計畫，其中一半預留給患有精神疾病或藥物濫用的退伍軍人。其次，要求各縣將「心理健康服務法」（Mental Health Service Act）收入30%用於住房。

然而選民對債券的熱情並未達到紐森預期。若提案通過，加州須在30年內，每年償還3億1000萬元債券，而目前加州仍努力解決近380億元預算赤字，這數字恐令選民難以接受。另一對紐森不利的因素是初選選民人口結構，保守派選民更可能反對政府支出。長堤州大政治學助理教授Matt Lesenyie說，當更多選民投票時，該提案勝算會比較大。州務卿辦公室將於4月12日提供最終選舉認證。