紐森一號提案陷膠著 僅領先0.1%

加州州長紐森希望透過第一號提案幫助生活於街頭,濫用藥物的無家可歸者。(KTLA 5)

洛杉磯日報報導,根據州務卿辦公室8日下午提供的選舉最新結果,第一號提案(Prop. 1),加州 州長紐森 (Gavin Newsom)的64億元「精神健康護理和戒毒治療改革以及建設治療場所和住房債券」(Mental Health Care and Addiction Treatment Reform & Bonds to Build Places for Treatment and Housing)僅以0.1%優勢領先,50.1%選民支持,49.9%反對。

該提案是這次初選,洛縣 幾場勢均力敵競選的其中之一。其他如洛杉磯縣政委員選舉,現任者米切爾(Holly Mitchell)、韓珍妮(Janice Hahn)和巴格(Kathryn Barger)票數均明顯超過對手。

第四選區韓珍妮8日自行宣布當選,她以57%得票率領先對手,前洛縣警局局長維拉紐瓦(Alex Villanueva)得票率29%,派洛斯福德斯(Rancho Palos Verdes)市長John Cruikshank以14.2%得票率居第三。

洛縣檢察長選舉中,現任者賈斯康(George Gascon)與準備嚴厲打擊罪犯的共和黨籍前聯邦助理檢察官霍克曼(Nathan Hochman)將在11月決選中一較高下。

外界關注的加州聯邦參議員選舉,根據包括紐約時報、美聯社等多家媒體稱,聯邦眾議員謝安達(Adam Schiff)和共和黨籍,前棒球明星加維(Steve Garvey)拿到11月決選入場券。

然眾所矚目的第一號提案結果,恐須幾天甚至幾周才能確認。紐森將該提案視為「修復我們破碎的心理健康系統,替那些生活在街頭,遭受藥物濫用之苦者提供他們所需護理」的一種方式。

該提案首先撥款44億元資助1萬個心理健康床位,並撥款20億元用於無家可歸者住房計畫,其中一半預留給患有精神疾病或藥物濫用的退伍軍人。其次,要求各縣將「心理健康服務法」(Mental Health Service Act)收入30%用於住房。

然而選民對債券的熱情並未達到紐森預期。若提案通過,加州須在30年內,每年償還3億1000萬元債券,而目前加州仍努力解決近380億元預算赤字,這數字恐令選民難以接受。另一對紐森不利的因素是初選選民人口結構,保守派選民更可能反對政府支出。長堤州大政治學助理教授Matt Lesenyie說,當更多選民投票時,該提案勝算會比較大。州務卿辦公室將於4月12日提供最終選舉認證。