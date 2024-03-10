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男女薪資差距比率 加州居全美第二低

編譯廖宜怡／綜合報導
數據顯示，加州男女薪資差距全美第二小，但各個城市差距明顯不同。（取自Pexels）
數據顯示，加州男女薪資差距全美第二小，但各個城市差距明顯不同。（取自Pexels）

根據新企業網站「商會」（Chamber of Commerce）收集的薪資統計數據，比起美國其他州，加州全職男女的薪資較接近，而且高出全國平均許多。

「商會」追蹤了2022年美國50州和170個大城市（38個在加州）的全職勞工中位數薪資數據，數據顯示，加州女性收入比男性低11%，是美國男女薪資差距第二小的州，僅次於佛蒙特州的10.5%，亞利桑納州和內華達州並列第三，為13%。男女薪資差距最大的州是猶他州，為27%，其次是阿拉巴馬州和新罕布夏州的25%。

南加新聞集團（Southern California News Group）財經專欄作家蘭斯納（Jonathan Lansner）表示，形成性別薪資差距的原因有很多，例如，不同的職業選擇（女性傾向在較低薪資領域工作）、家庭因素造成就業挑戰（女性通常要負起持家育兒的責任）、公司晉升偏見和不公平的薪酬模式等。

蘭斯納指出，加州男女薪資差距較小的一個主要原因是，當地全職女性的薪資遠高於美國其他州女性的薪資。

數據顯示，加州女性中位數薪資在全美排名第七，為5萬9420元，比全國女性中位數薪資5萬1275元高出16%。全國女性薪資最高的是麻州的6萬7043元，最低的是密西西比州的3萬9245元。加州男性中位數薪資為6萬6916元，在全國排名第12，最高的是麻州的7萬9782元，最低的是密西西比州的5萬1041元。

然而，薪資差距並非簡單的數學題目，即使同一地區也會有極端的差異。

蘭斯納指出，洛杉磯2022年的男女薪資差距只有0.4%，為全加州最小，在全國排名第六小，全職女性中位數薪資為5萬6657元，全職男性為5萬6862元。然而，爾灣的男女薪資差距高達27%，女性中位數薪資為8萬9093元，男性中位數薪資為12萬1349元。

加州男女薪資差距較大的城市還包括聖荷西（20%）、貝克斯菲（19%）、舊金山（17%）、河濱市（16%）、沙加緬度（14%）和聖地牙哥（13%）。

加州 麻州 密西西比州

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