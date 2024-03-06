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IRS直接申報聯邦稅 一般民眾皆可用

編譯林思牧／綜合報導
國稅局3月4日起擴大「IRS 直接申報聯邦稅」使用範圍。（美聯社）
國稅局3月4日起擴大「IRS 直接申報聯邦稅」使用範圍。（美聯社）

聯邦國稅局IRS於4日(周一)起開放給12個州的合格州民新的「IRS直接申報」(Direct File)免費網路報稅程式，加州是其中的一個。如果州民在啟用程式之初通過資格審核，可以不用付錢即可將申報聯邦所得稅工作完成。

這項新的「IRS直接申報」跟過去已有的「免費申報專案」(Free File program)不可混為一談。免費申報專案是讓中低收入者可以免費使用報稅商業軟件(commercial software)，像是TurboTax等來報稅。這樣可以替報稅人省下大約數十元的費用。

IRS直接申報的試行計畫(pilot program)，是1月份起讓政府員工使用，本月4日起擴大到給一般州民使用。用W-2申報收入者、採用標準扣除額(standard deduction)的報稅者、有失業補助金(unemployment compensation)、有社安金福利收入(Social Security benefits)以及利息收入(interest income)不超過1500元的報稅人，都屬於合格的族群，不論收入多高都可以使用。

但如果有部分收入是列在非W-2表格等的表單上，或利息收入多於1500元，就不符合資格。採用逐項列舉扣除額(itemized deductions)的人也不合格。在上網後程式會先問幾個問題，從答案上程式會告訴你是否可用IRS直接申報來報聯邦所得稅(Federal Income Tax Filing)。

這項程式可在電腦、手機或平板電腦(tablets)上使用。如果須要問問題，程式裡還有即時洽談功能(live-chat function)，讓你跟客服人員溝通。要注意的是，IRS直接申報是只幫你申報聯邦稅，你另外還要申報加州的州稅。

報稅 IRS 加州

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