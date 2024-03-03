三任總統曾在內陸帝國生活過...

歷史上多位美國總統在內陸帝國居住或短暫訪問，其中小布希總統曾在Mission Inn下榻。（Mission Inn網頁)

南加州 內陸帝國（Inland Empire）包括河濱縣、聖伯納汀諾縣以及帝王縣，廣大的土地傳統上屬於農業區，如今卻發展成為經濟發展迅速、充滿活力，擁有多元文化社區。而鮮為人知的是，歷史上曾有三位美國總統在這裡生活過，以內陸帝國為家。

首先是美國歷史上第36任總統詹森（Lyndon Baines Johnson）。1920年代，年輕時的他曾在聖伯納汀諾（San Bernardino）度過近一年時間。當時他在打工，在有四層樓高的Platt Building操作電梯。這段經歷不僅讓這位未來美國總統獲得一份薪水，也讓他經歷普通勞動者生活，為他日後擔任總統時更好理解和關心勞工階層的需求和困境打下基礎。近40年後，他登上總統寶座，成為美國歷史上一位重要的政治家。他是在甘迺迪總統遇刺後接任總統。

還有美國第38任總統福特（Gerald Ford）。他在1976年競選輸給卡特後，決定退休 定居在內陸河濱縣的幻象莊（Rancho Mirage），並在這裡度過餘生。雖然已經退休，但他仍參與公共事務和社區活動，保持對國家事務關注。

美國第34任總統艾森豪（Dwight Eisenhower）於1961年總統任期結束後，選擇在內陸河濱縣印地安井（Indian Wells）租了一間冬季住所，成為「冬季候鳥」的退休總統。他在當地享受加州陽光氣候和打高爾夫球樂趣。這段時間，他放鬆身心，並專注寫作和回顧他的政治生涯。

美國歷史上三位總統鮮為人知的內陸帝國生活，也展示了他們在社區平凡人生活，同時也展現了內陸帝國這片地區的吸引力和社區環境魅力。除了以上曾在內陸帝國居住的前任美國總統外，歷史上還有多位美國總統到訪這裡。比如第23任美國總統本傑明‧哈里森（Benjamin Harrison）就在1891年到訪安大略（Ontario)、波莫那（Pomona）等鄉村地區發表演講，他是第一位到達內陸帝國的美國總統，在這裡停留短暫時間。還有其他前任總統羅斯福、尼克森、柯林頓、雷根、小布希 （George W. Bush）等都到訪過內陸帝國。