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許多車廠推出新車優惠 二手車供應量也回升 今年換車好時機

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許多車廠推出新車優惠 二手車供應量也回升 今年換車好時機

編譯胡立宗／綜合報導
庫存增，車價可望下跌。（取自FOXLA報導）
庫存增，車價可望下跌。（取自FOXLA報導）

新冠疫情干擾下，車商的存貨不足，2023年1月全美的供應量只有174萬台，但Cox Automotive指出，2024年1月的存量已達261萬輛，福斯新聞（FOX）因此指出，美國的車價終於下跌，未來一年的車價將更為合理。

俄亥俄州的車商Glenn Mears表示，連車商都沒貨時，消費者連議價空間都沒有，但現在的供應量回升，是近幾年來最有可能便宜買車的時機。Cox Automotive指出，今年1月，越來越多車廠推出新車優惠，折扣與低利率車貸，每輛平均可省1469元，是一年前的五倍，而且未來的優惠還會更多。

疫情期間供應量大減，導致新車價格越來越高，自2020年初至2023年底累計漲了21%；許多消費者轉向二手車市，也導致二手車價上升，比疫前漲了32%。但在2023年末生產回穩後，供應量就不再是個問題了，相對的，車價自然開始下跌。

汽車網站Edmunds指出，美國新車價格在今年1月時年減1.2%，為4萬7338元，比2022年12月高峰期的4萬8516元也少了2.4%，雖然跌勢和緩，但分析師認為今年內還會再跌。

今年1月時的二手車價也來到2萬7297元，年減3%，較2022年4月高峰期的3萬1095元跌了12%，分析師認為，春季雖然可能小漲，但其後就會再跌。

不過電動車價格的變數仍多，過去一年的供應雖然增加，但價格還是漲了2%來到6萬630元。不過分析師認為，在Ford與Tesla大砍售價之下，還有更為平價的車款問世，應該可以拉低電動車價格。

二手車 疫情 電動車

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