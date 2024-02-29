4年一次閏日優惠 Circle K汽油降40美分

Circle K將於29日下午4時至7時，推出每加崙40美分的油價優惠以及半價洗車服務。（圖片取自Pexels）

2月29日被稱為「閏日」(Leap Day），每四年才有一次。全球連鎖便利商店和便利超市企業Circle K將為這一天推出專屬折扣：加州 居民可享受每加崙便宜40美分的價格優惠，以及50%的洗車半價優惠。

Circle K宣布，在2月29日（周四）下午4時至7時期間，加州居民可在旗下指定加油站 點享受每加侖燃油降價40美分的優惠，參加優惠活動的城市包括洛杉磯 （Los Angeles）、聖地牙哥（San Diego）、聖伯納汀諾（San Bernardino）、舊金山、沙加緬度（Sacramento）等地的加油站。

Circle K將這次優惠稱為「燃油日快閃」（Fuel Day Pop-up），油泵上的價格將在這三個小時內自動顯示優惠後的價格。 此外，加州司機還可享受洗車半價的優惠，將在29日全天生效。

在南加州華人聚集的聖蓋博 谷、內陸帝國和橙縣等地，都可以找到Circle K的加油站和便利超市，感興趣的民眾可透過https://www.circlek.com/ us/texas/store-locator查詢附近加油站點，在選擇時需留意查看該地址是否提供加油或洗車服務。