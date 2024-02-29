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知名大公司 用人工智慧探員工訊息

編譯陳盈霖╱綜合報導
報導稱，Aware創投公司開發的AI軟體，能監控員工在包括Microsoft Teams等通訊平台對話內容。（Aware公司臉書）
報導稱，Aware創投公司開發的AI軟體，能監控員工在包括Microsoft Teams等通訊平台對話內容。（Aware公司臉書）

福斯電視台FOX 11報導，隨著在家工作愈來愈普及，在辦公室茶水間聊天的日子一去不復返。一份新報告稱人工智慧可能會窺探員工訊息，遠端工作者在透過鍵盤進行線上聊天使可得謹慎行事。

根據報導，包括沃爾瑪（Walmart）、達美（Delta）、T-Mobile、雪佛蘭（Chevron）和星巴克（Starbucks）在內幾家公司，現在正使用創投公司Aware開發的AI軟體，來監控員工在通訊應用程式上的對話。

據稱，該公司軟體會掃描Slack和Microsoft Teams等平台，尋找員工表達不滿和潛在安全風險的關鍵字，該公司聲稱至今已評估來自超過300萬名員工，多達200億條個人訊息。

福斯商業頻道（FOX Business）胡莉迪亞（Lydia Hu，譯音）訪問一些民眾，部分人士認為這是令人不滿的技術進步。「我親眼目睹人工智慧使用，有如此多缺陷和紊亂，這並不能真正培育出一種值得信賴的業務氣氛」一位女士說。然也有一名男子對此並無意見，「我非常注意自己在公司時間該做的事，對公司財產等方面該怎麼做也清楚。」

根據Slack（領先企業通訊應用程式之一）發布的數據顯示，超過10萬個組織正使用該通訊工具。Microsoft Teams數位足跡似乎更大，據報告每月用戶超過2億8000萬，是最受歡迎的商業通訊平台。

人工智慧 Microsoft 星巴克

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