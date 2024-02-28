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加州聖嬰現象減弱中

編譯組／綜合報導
專家預測，在潮濕的聖嬰現象之後，太平洋將出現一種新的氣候模式。(Pexels)
專家預測，在潮濕的聖嬰現象之後，太平洋將出現一種新的氣候模式。(Pexels)

向聖嬰現象說再見吧，加州！沙加緬度蜂報(Sacramento Bee)報導，專家預測，在潮濕的聖嬰現象(El Niño)報導，之後，太平洋將出現一種新的氣候模式。2月初，美國國家氣象局氣候預報中心宣布，聖嬰現象正在向「聖嬰-南方擺動現象(El Niño Southern Oscillation,ENSO)」的中性模式過度，到夏天的時候將趨於反聖嬰(La Niña)現象。

根據國家海洋大氣管理局的說法，中性「聖嬰-南方擺動現象」是指氣候模式既不是聖嬰現像，也非反聖嬰現象。

氣候預報中心在聲明中表示：「儘管春季的預測通常不太準確，但以過去的觀察看來，反聖嬰現象有一定的趨勢會跟隨在強烈的聖嬰現象後發生。」該中心表示，在4月到6月間，有79%的機率發生中性「聖嬰-南方振盪現象」；反聖嬰現象有55%的可能性會在6月至8月間發生，且發生機率仍在增加中。

什麼是聖嬰及反聖嬰現象？依國家氣象局說明，當太平洋中部和東部海水變冷且溫度低於均溫時，就會出現反聖嬰現象；與之對應的聖嬰現象，是在海洋表面變暖時發生的。

這個現象對加州的影響是，依據美國國家氣象局在網站上的訊息，對加州北部來說，氣候模式與降水量間之關係不大。如過去所見，在強烈的反聖嬰現象下，北加州可能會有潮濕、乾燥或接近正常的天氣條件。

國家氣象局氣象學家兼氣候計畫經理舒梅克(Craig Shoemaker)曾於2021年10月向蜂報表示：「這就是反聖嬰現象的問題，它的影響可以讓氣候很快地從一個極端走向另一個極端。」然而，氣象部門表示，在加州中部和南部，反聖嬰現象通常會帶來低於正常水平的降雨量。

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