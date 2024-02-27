影藝之都／黃西脫口秀電影 環球亞洲創娛節映演

脫口秀演員黃西（Joe Wong）脫口秀電影「這個亞洲人討厭亞洲仇恨」（This Asian Hates Asian Hate）23日在阿罕布拉（Alhambra）舉辦的「環球亞洲創娛節」開幕式上演。（記者張宏／攝影）

脫口秀演員黃西（Joe Wong）脫口秀電影「這個亞洲人討厭亞洲仇恨」（This Asian Hates Asian Hate）23日在阿罕布拉（Alhambra）舉辦的「環球亞洲創娛節」開幕式上演。黃西表示，很多亞裔脫口秀演員不願意觸碰亞裔仇恨問題，他願意做第一個吃螃蟹的人。

黃西是美國萊斯大學畢業的生化博士，畢業後進入藥企實驗室工作，32歲他給自己定了個小目標：「到72歲的時候，我能說自己從事脫口秀已有40年了。」 頂著一口濃重的標誌性的中式英語（Chinglish），他成為第一個在白宮 記者協會晚宴表演脫口秀的亞洲人。時隔多年他以脫口秀電影再出發，成為以獨角喜劇登上大銀幕的華裔脫口秀演員。他說，這部電影從疫情前就開始籌備，因為他平時就會錄製自己的現場演出，把這些瞬間記錄下來，因此集結成一部電影的長度。最初他沒有找到分發商上映，這次和MetaMedia合作，讓他的脫口秀電影能在全美多個影院上映。

電影放映後，黃西與觀眾進行現場互動問答，不僅回答觀眾提出的問題，還透露一些專場幕後趣事。提及電影的名字，黃西表示，他多年來一直在找不同話題，選擇以亞裔仇恨作為主體，是因為很多亞裔演員 不願意觸碰這個話題。在美國，一個亞洲人講亞裔仇恨話題不像非裔 講非裔仇恨那樣容易被大眾接受，也許還會招致網暴。但他不怕被罵，因為總要有人講這些，他是用幽默的形式表達他對亞裔美國人經歷的思考。

主辦方和協辦方合影， Well Go USA、北美華師電影及媒體合作夥伴鷹龍傳媒和Asian Hall of Fame，共同推廣亞洲文化和亞裔創意人才。中為脫口秀演員黃西（Joe Wong）。（記者張宏／攝影）

「環球亞洲創娛節」舉辦目的是為推廣中國電影和亞裔音樂、喜劇、電影人等創意人才，主辦方環球亞洲傳媒娛樂公司(GAME) 和 MetaMedia 從23日到3月7日農歷龍年春節期間，在北美多城市多影院放映中國大陸、台灣和美國本土新片，包括「封神第一部：朝歌風雲」、「流浪地球2」、「哪吒」，「八角籠中」，台灣新電影經典「聽說」、「藍色大門」和美國首映的青春少年勵志真人功夫電影「出手吧！女生」。電影放映都是中文原聲配英文字幕，讓各類觀眾都可欣賞到華語電影的魅力。