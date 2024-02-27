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影藝之都／黃西脫口秀電影 環球亞洲創娛節映演

記者張宏／洛杉磯報導
脫口秀演員黃西（Joe Wong）脫口秀電影「這個亞洲人討厭亞洲仇恨」（This Asian Hates Asian Hate）23日在阿罕布拉（Alhambra）舉辦的「環球亞洲創娛節」開幕式上演。（記者張宏／攝影）
脫口秀演員黃西（Joe Wong）脫口秀電影「這個亞洲人討厭亞洲仇恨」（This Asian Hates Asian Hate）23日在阿罕布拉（Alhambra）舉辦的「環球亞洲創娛節」開幕式上演。（記者張宏／攝影）

脫口秀演員黃西（Joe Wong）脫口秀電影「這個亞洲人討厭亞洲仇恨」（This Asian Hates Asian Hate）23日在阿罕布拉（Alhambra）舉辦的「環球亞洲創娛節」開幕式上演。黃西表示，很多亞裔脫口秀演員不願意觸碰亞裔仇恨問題，他願意做第一個吃螃蟹的人。

黃西是美國萊斯大學畢業的生化博士，畢業後進入藥企實驗室工作，32歲他給自己定了個小目標：「到72歲的時候，我能說自己從事脫口秀已有40年了。」 頂著一口濃重的標誌性的中式英語（Chinglish），他成為第一個在白宮記者協會晚宴表演脫口秀的亞洲人。時隔多年他以脫口秀電影再出發，成為以獨角喜劇登上大銀幕的華裔脫口秀演員。他說，這部電影從疫情前就開始籌備，因為他平時就會錄製自己的現場演出，把這些瞬間記錄下來，因此集結成一部電影的長度。最初他沒有找到分發商上映，這次和MetaMedia合作，讓他的脫口秀電影能在全美多個影院上映。

電影放映後，黃西與觀眾進行現場互動問答，不僅回答觀眾提出的問題，還透露一些專場幕後趣事。提及電影的名字，黃西表示，他多年來一直在找不同話題，選擇以亞裔仇恨作為主體，是因為很多亞裔演員不願意觸碰這個話題。在美國，一個亞洲人講亞裔仇恨話題不像非裔講非裔仇恨那樣容易被大眾接受，也許還會招致網暴。但他不怕被罵，因為總要有人講這些，他是用幽默的形式表達他對亞裔美國人經歷的思考。

主辦方和協辦方合影， Well Go USA、北美華師電影及媒體合作夥伴鷹龍傳媒...
主辦方和協辦方合影， Well Go USA、北美華師電影及媒體合作夥伴鷹龍傳媒和Asian Hall of Fame，共同推廣亞洲文化和亞裔創意人才。中為脫口秀演員黃西（Joe Wong）。（記者張宏／攝影）

「環球亞洲創娛節」舉辦目的是為推廣中國電影和亞裔音樂、喜劇、電影人等創意人才，主辦方環球亞洲傳媒娛樂公司(GAME) 和 MetaMedia 從23日到3月7日農歷龍年春節期間，在北美多城市多影院放映中國大陸、台灣和美國本土新片，包括「封神第一部：朝歌風雲」、「流浪地球2」、「哪吒」，「八角籠中」，台灣新電影經典「聽說」、「藍色大門」和美國首映的青春少年勵志真人功夫電影「出手吧！女生」。電影放映都是中文原聲配英文字幕，讓各類觀眾都可欣賞到華語電影的魅力。

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