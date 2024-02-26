聖荷昆谷幽靈湖 洪水退後再度消失

曾一度達到太浩湖大小的杜拉瑞湖現在已經消失。(美聯社)

去年冬天，加州 聖荷昆谷一個長期休眠的湖泊煥發出生機，最終膨脹到接近太浩湖的大小。但現在幾乎消失了。

歷史性的風暴助長了杜拉瑞湖(Tulare Lake)的重生，近一年後，杜拉瑞湖如今只剩下幾片小區域死水。 自去年3月以來，貝克斯菲和佛拉斯諾之間大片的農場、道路和建築物出人意料地被湖水吞沒。但大部分地方現在已經重新露出水面，儘管潮濕且泥濘。

根據國王縣緊急服務辦公室數據，截至本月初，水在總面積幾平方哩的範圍內零星聚集。而去年春天，180 平方哩的湖泊不間斷地呈扇形分佈。

「這裡不再有湖了，」國王縣議員兼農夫道韋爾布恩 (Doug Verboon) 說。，「地面有些濕，但沒什麼大不了的。」

儘管由於業主為開墾土地而進行的大規模抽水努力導致水蒸發，洪水 已經退去，但洪水造成的損失仍然存在。

與其他在異常潮濕的時期崛起的「幽靈」湖（包括今年死亡谷的曼利湖（Lake Manly））不同，杜拉瑞湖不僅是一個奇觀，也是遭受災難的農業社區。

該地區以棉花和番茄聞名，洪水造成的農作物損失達數億元，財產損失可能更大。 最終數字即將公佈。 許多農場工人失去了工作。 由於水位高，數萬頭牛被轉移。 科科倫市有2萬3000 人，毗鄰兩座州立監獄 ，水位一度即將淹沒保護該市堤防。

如今，許多道路仍然積水過多，無法重新開放。 暴風雨期間決堤或削弱的堤防仍年久失修。 農場建築和公用基礎設施仍然無法使用。 很多田地不能耕種。

「在潮濕的土地上種植作物並沒有什麼魔力，」第五代種植者漢森 (Erik Hansen) 說。他與家人在科科倫地區經營漢森牧場 (Hansen Ranches)。

去年，該家族2萬畝的土地中約有7500畝被湖水淹沒，其中大部分土地歷史上種植皮馬棉，用於高端亞麻布和服裝。 該家庭被洪水淹沒的土地大部分已重新出現，但並非全部，包括被摧毀的石榴樹。

漢森說，今年最好的情況是，如果晚季降雨沒有淹沒田地，一半被水淹沒的土地就可以播種。

杜拉瑞湖的重現是去年冬天內華達山脈南部極端雨雪導致山上傾瀉出大量融化水的產物。自乾涸以來已經恢復過幾次，1983年是2023年之前的最後一次大復甦。

該湖的重新出現讓許多人思考是否以及如何為它的下一次出現做好準備。有些人已經在尋找將額外洪水放入地下的方法，這將起到為該地區過度開採的含水層補水的第二個目的。 此外，農業界的一些人正在加倍呼籲建造更大的水庫，以便在水到達湖床之前收集更多的水。