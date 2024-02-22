通膨壓力重 民眾對經濟信心無感

加州食品雜貨只漲不跌。（美聯社）

蓋洛普（Gallup）2024年1月進行的民調 發現，經濟信心指數（Economic Confidence Index）已經創下2022年1月以來的新高，不過分數還是只有「-26」，相較於2020年1月的「40」，差別更為明顯。

雖然整體來說，美國人對經濟前景的信心稍微提高，但是看壞的人還是有45%，且63%認為還會更糟。值得注意的是，63%的人指出物價飛漲是日子難過的最大原因。

回到加州 ，儘管聯準會（Fed）一度宣稱通膨已經獲得控制，但加州人應該無感，原因很簡單，加州所有東西還是越來越貴。

聯邦勞工統計局（Bureau of Labor Statistics）數據顯示，自2019年初至2023年底，加州的電費漲了60%，天然氣漲了59%，汽油漲了33%，食品雜貨漲了27%，外食漲了23%……，整體來說生活開銷增加了19%。

統計局最新的「家戶脈動調查」（Household Pulse Survey）顯示，生活開銷持續增加的結果是，加州人每周花在食品雜貨上的費用為全美最高的297.72元，每個月就要1080元。

但是統稱「食品雜貨」的「groceries」，細分之後，漲幅也有差異，橙縣紀事報的整理如下：穀類與烘培產品增加35%；甜點、食用油、冷藏食品貴了30%；肉類、魚類、蛋漲了28%；蔬菜水果貴了22%；奶製品貴了21%；軟性飲料貴了20%。酒類是唯一漲幅不大的，只貴了13%。

當然，沒有政府力量可以管控物價，加州政府能做的也只有持續發通膨紓困金 ，不過部分經濟學者已經警告，持續撥發紓困金可能增加短期消費意願，反倒使通膨更為惡化。因此化解通膨危機的可行方法之一就是減少加州政府開支，至於減少關稅或提高供應量，則非加州一地所能及。