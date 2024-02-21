聯邦參議員 選民要投兩次票

加州選民將在3月初初選上，在聯邦參議員選項上投兩次票。（ABC 7電視台畫面）

ABC 7電視台報導，加州 選民將在3月5日初選中，在聯邦參議員 （U.S. Senate）選項上投兩次票：一次是從2025年1月開始為期六年的參議員選舉，另一次則是特別選舉，以選出接任加州已故參議員范士丹（Dianne Feistein）剩餘的任期。

今年11月的期中選舉 ，選民將被要求在初選兩項競選中排名前兩名的候選人當中選出最終人選，這意味著特別選舉選出的參議員，從12月完成選舉認證後，任期約莫一個月。至於角逐任期六年的參議員候選人，將比特別選舉多。

令人困惑的是，加州州長紐森（Gavin Newsom）先前任命的巴特勒（Laphonza Butler）並不會參與任何一場選舉，其名字並未出現在選票上。

加州選民基金會（California Voter Foundation）創辦人亞歷山大（Kim Alexander）表示，這項變更主要因2022年頒布一項新法所致，「該法要求在出現空缺時進行選舉，而非由州長任命某人填滿整個任期。」賀錦麗（Kamala Harris）當選副總統後，同樣的情況也發生在聯邦參議員帕迪亞（Alex Padilla）身上。

亞歷山大表示，大家完全可能看到選民選出一人來填補范士丹未滿的任期，再選另一人從2025年1月開始完整六年任期的聯邦參議員，「這會是個有趣的情況。」