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范士丹聯邦參議員遺缺 加州27人激戰

記者楊青/洛杉磯報導
(由左至右)現年78歲的現任加州12選區聯邦眾議員芭芭拉李、50歲的民主黨加州47區聯邦眾議員波特、64歲的加州30選區聯邦眾議員謝安達。（記者楊青/攝影）
(由左至右)現年78歲的現任加州12選區聯邦眾議員芭芭拉李、50歲的民主黨加州47區聯邦眾議員波特、64歲的加州30選區聯邦眾議員謝安達。（記者楊青/攝影）

已故加州聯邦參議員范士丹(Dianne Feinstein)身後的空席爭奪戰正在升溫，全州27位候選人激戰該職位。少數族裔媒體中心（Ethnic Media Services）和加州非裔媒體（California Black Media）近日邀請三位主要競爭者發表政見，報告選戰最近進展。

聯邦眾議員芭芭拉李（Barbaba Lee）、波特（Katie Porter）及謝安達（Adam Schiff）參加論壇，發表政見。

現年78歲的芭芭拉李（Barbaba Lee），現任加州12選區聯邦眾議員。（記...
現年78歲的芭芭拉李（Barbaba Lee），現任加州12選區聯邦眾議員。（記者楊青/攝影）

現年78歲的芭芭拉李，現任加州12選區聯邦眾議員，自1998年首次當選至今，先後擔任加州第9選區和13選區眾議員，轄區主要包括北加州奧克蘭和阿拉米達縣北部大部分地區，該地也是全美和加州最深藍選區之一。

芭芭拉李表示，她出生在德州的一個移民家庭，在多語言家庭中長大，從米爾斯學院（Mills College）和柏克萊加大畢業後，她1990年至1996年擔任加州眾議員，1996年至1998年任加州參議員。

芭芭拉李說，她作為養育兩個孩子的單身母親，很了解移民處境和需求。她支持單一付款人醫療保險（即由稅收資助的保險），也支持全民醫療保險。

現年50歲的波特（Katie Porter）是民主黨加州47區聯邦眾議員。（記者...
現年50歲的波特（Katie Porter）是民主黨加州47區聯邦眾議員。（記者楊青/攝影）

現年50歲的波特，是民主黨加州47區聯邦眾議員，同時是法學教授和律師。她2019年至2023年間，擔任加州45區聯邦眾議員，也是該選區首位民主黨當選人，轄區為橙縣中南部大部分地區，包括爾灣、森林湖、安那罕等地。波特畢業於耶魯大學和哈佛大學法學院，是國會進步核心小組副主席。

波特表示，疫情期間，她支持新冠疫苗對所有人免費使用，支持為單身母親提供更多生活支援。在此次獲邀參加少數族裔媒體政見會的三人中，她是唯一沒有接受大公司資助的候選人。

現年64歲的謝安達（Adam Schiff）為加州30選區聯邦眾議員。（記者楊青...
現年64歲的謝安達（Adam Schiff）為加州30選區聯邦眾議員。（記者楊青/攝影）

現年64歲的謝安達（Adam Schiff），為加州30選區國會眾議員，他2001年起擔任加州國會眾議員，1996年至2000年間，曾任加州參議員。

謝安達畢業於史丹福大學和哈佛大學法學院。他曾擔任聯邦助理檢察官，並於1994年開始競選公職。其選區以洛杉磯以東的聖蓋博谷為中心，包括巴沙迪那、格蘭岱（Glendale）、布班克（Burbank）及西好萊塢等。

謝安達表示，他在減少環境污染，打擊人口走私，幫助弱勢群體，反對槍枝暴力，提高少數族裔投票率等方面做了很多工作。

加州 眾議員 醫療保險

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