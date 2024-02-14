迷幻蘑菇治療合法化 州議員提案

迷幻蘑菇。 (美聯社)

州議會兩位議員日前宣布，已提出一項議案讓精神病患與希望戒毒的人可以使用迷幻蘑菇做治療，為了保障使用者的安全，消費者本人不能持有這種迷幻藥品，只能在有執照的機構接受專業治療。

去年州議會通過一項議案，將持有個人使用的某些植物成分迷幻藥(hallucinogens)的行為除罪，迷幻蘑菇(psychedelic mushrooms)是其中的一種。不料當初大力倡導大麻合法化 的紐森 州長竟然將之否決，但紐森不是完全摒拒，而是要求州議會先提出使用指引和研擬管制法規。

本案的草擬人是民主黨的參議員威善高和共和黨的眾議員沃德隆(Marie Waldron)。威善高指出，加州 精神疾病患者與用毒成癮的人數量極多，已知許多退伍軍人(veterans)與急難應變人員(first responders)從迷幻蘑菇取得許多益處，現在希望經由立法規管，讓更多的人可以從中獲益。退伍軍人中有許多受憂鬱症、焦慮症與創傷後壓力症候群的折磨，這種迷幻療法(psychedelic therapy)可以減輕他們的痛苦。

威善高表示，加州已有非常廣闊的迷幻療法網路，但目前這些治療師都是黑市作業。如果立法成功並成立州級執照核發單位(state licensing board)，這些黑市的治療師就可以名正言順的給人治療，接受治療的人則會受到法規的保護，確保健康不會受到負面的影響。

科羅拉多州與奧勒岡州已將使用迷幻蘑菇除罪，並訂有法律規管。在舊金山、屋崙與聖他克魯茲，持有少量迷幻蘑菇實質上已經無罪，也就是說警察不會逮捕持有少量只給自己使用的人。

美國在1960年代流行使用迷幻蘑菇，文獻指出幾百年前在宗教儀式或心靈修練上就已使用這種物質。聯邦食品與藥物管理局FDA在2018年指認裸蓋菇素是一種突破性療法(breakthrough therapy)，並在去年頒布草擬版指引，好讓研究單位設計用這種迷幻藥進行臨床試驗(clinical trials)的細節。目前聯邦政府視迷幻蘑菇為違禁品。