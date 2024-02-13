過敏季將屆 專家提供抗敏7招

花粉是主要過敏原之一，緊密窗戶減少花粉進入室內的方法之一。(Pexels)

沙加緬度蜂報報導，春天是容易過敏的季節。隨著氣溫逐漸升高，花粉和其他過敏原會瀰漫在空氣中，引發人們打噴嚏或氣喘，造成人們有過敏症狀。

「若要提早為春季過敏準備，建議在過敏症狀出現前至少兩周開始用藥，」美國過敏、氣喘和免疫學院(ACAAI)院長、過敏症專家馬歇爾(Gailen Marshall) 博士說，「對於許多人來說，2月中旬，即情人節前後，是開始例行抗過敏藥物治療的理想時間」。

ACAAI的過敏症專家們希望幫助您在今年春天預防過敏症狀。ACAAI謹提供以下七大秘訣，幫助您保護自己免受過敏原的侵害，並減少過敏症狀。

●緊閉窗戶

打開窗戶可能會導致花粉等過敏原進入家中。相反地，若緊閉門窗並開啟室內空調，可以改善家中空氣品質並帶動氣流。

●在家中設置濾網

雖已緊閉門窗，過敏原仍可能透過縫隙滲入家中。因此，專家建議投資 使用高效微粒空氣(HEPA)濾網之空氣清淨機，並確保空氣清淨機的清潔空氣輸送率(CADR)是否與使用的房間大小相符。若家中已有中央空調系統(HVAC)，則可以透過安裝更好的永久性或一次性濾網，達到「全屋」過濾系統。謹提醒應定期檢查及更換濾網，以保持生活舒適。

●外出回家後更換衣物

花粉和其他過敏原可能會黏附在外出時的衣服、鞋子、帽子和其他配件上， 專家建議回到家後，立刻脫掉外出的衣物，並換上乾淨、無花粉的衣服，除了使人感到舒適以外，也能有效控制過敏發作；專家並另外建議，換下的外出衣物應盡快放在洗衣間。

●在就寢前淋浴

睡前洗澡可以洗掉全天附著在頭髮、臉部和身體上的過敏原，還可以防止花粉轉移到枕頭上。更好的是，睡前洗個熱水澡能幫助放鬆。

●了解自身的過敏誘因

每個人具體的過敏原因可能有所不同。無論是否對花粉、寵物或塵蟎過敏，最好的確認方式，是由經過認證的過敏症專家進行測試，藉此更好地避免觸發過敏。另外，專家提醒應注意所在地區過敏季節的開始時間；在南方較溫暖的氣候下，春天過敏季節通常開始於2月中旬，並在3月1日之前就達到高峰。而在較寒冷的氣候下，花粉季可能會在3月中下旬開始。專家並建議適時地透過網路了解所在地區附近的花粉指數具體情形。

●找到合適的藥物

關於過敏的藥物，應該要能夠有效地控制過敏症狀，如果沒有，可能是尚未找到合適的良藥。例如，如果抗組織胺起不了作用時，則可能要改為使用鼻噴劑。專家建議也可以考慮過敏原免疫療法，即注射脫敏針，此療法對於治療草和花粉過敏非常有效，並且有助於控制氣喘症狀。

●尋求專業人士幫助